美第七艦隊證實2艘美軍艦今年首度穿越台海 共軍東部戰區高度戒備

[Newtalk新聞] 美國海軍第七艦隊20日發布聲明證實2艘美國軍艦16、17日通過台灣海峽，為今年首例；除了飛彈驅逐艦，一艘海洋測量船同行，它具備水下探測功能，可以支援潛艦、反潛作戰、水雷戰及特種作戰需求。這是美軍在 2026 年首度派遣軍艦橫跨台海，旨在重申對區域航行自由的承諾。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）刊登第7艦隊聲明指出，美軍飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）與海軍測量船瑪麗西爾斯號（USNS Mary Sears）16至17日通過台灣海峽。聲明強調，這次通行發生於「不屬任何沿岸國領海」的區域，通過台灣海峽展現美國捍衛所有國家航行自由的承諾。

根據美國海軍的「軍事海運司令部」（Military Sealift Command）網站，此次參與任務的芬恩號隸屬於亞里·勃克級的飛彈驅逐艦，具備強大的防空與反潛能力。瑪麗西爾斯號則屬於探路者級（Pathfinder-class）海洋測量船，主要任務是蒐集海洋地理、水文、聲學等數據，負責執行水下數據蒐集與環境監測。

美國軍艦航行經過台灣海峽，大多數為飛彈驅逐艦，不過驅逐艦搭配測量船的組合也有前例。2025年2月，美國總統川普第2任期開始，美國海軍第一次航行經過台灣海峽，就是以驅逐艦搭配測量船的組合，當時是驅逐艦強生號（USS Ralph Johnson）和測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）。

針對美艦通過台灣海峽的行動，中共解放軍東部戰區新聞發言人徐承華於17日先行發布訊息表示，美艦穿行期間，共軍已動員海、空兵力全程掌控美艦航向與意圖，解放軍東部戰區隨時保持高度戒備，徐承華聲稱：「堅決捍衛國家主權安全與地區和平穩定」。

