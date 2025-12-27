美第三季GDP跌破市場眼鏡！阮慕驊點出長線行情關鍵：沒AI基礎投資差很大

美國商務部23日公布初值數據報告，美國第三季（Q3）國內生產毛額（GDP）成長4.3%，創下兩年來最快增速。對此，財經專家阮慕驊在網路節目《財經一路發》中分析，美國第三季GDP數字遠超市場預期，消費和貿易順差的優異表現支撐美國經濟，明（２2026）年美國經濟成長極有可能超出聯準會預期；他也特別點出，AI發展是否帶動生產力提升才是長線行情的關鍵，應從宏觀環境觀察，看股市、資本市場和環境的連結，及觀察大趨勢與方向。

阮慕驊表示，企業要能獲利、經濟要能成長，且不能有過高的物價，聯準會（Fed）能維持寬鬆的貨幣政策，不至於大幅升息打壓經濟，如此資本市場的行情才能走得長久。 反之，一旦經濟過熱引發物價大幅上升，迫使聯準會必須升息，屆時行情都會消失，升息到景氣迴圈末端時，資本市場恐崩垮，如過去美國股市的大回檔、熊市，都是在聯準會升息到頂點時出現，且大熊市都會伴隨著黑天鵝事件出現。

美國第四季 GDP表現變數不小 Fed樂觀看待明年 經濟增長 ​

阮慕驊指出，美國第三季GDP數字遠超預期（3.3），跌破市場眼鏡，直追2022年第三季（4.7）以來最高的季度增長，主因為消費，美國消費第三季增長3.5%，整體對GDP的貢獻達到2.4個百分點；此外，GDP增長中的1.6個百分點為淨出口，與消費加總高達4個百分點，最後是美國政府的支出也增添柴火，這3個項目帶動美國經濟向上。他續指，第四季則因有美國政府關門的因素，變數不小，GDP不可能會像第三季那樣好；但因第三季的亮眼表現，AI生產力的提高也支撐著美國GDP增長，預估今年美國經濟成長超出聯準會預期，另外聯準會預期明年GDP為2.3，明年也可能超乎預期。

先前聯準會主席鮑爾受訪時，針對FOMC聲明的一句「在考慮進一步調整的幅度和時機時」進行說明，他表示9月以來的調整已讓利率進入相當廣泛的中性利率估計的區間，未來如何進一步調整利率將取決於對新數據的觀察，以及對就業與通膨風險平衡的判斷，且消費者支出仍保持韌性，此外，財政政策對AI資料中心、相關投資相關支持，將持續進行，消費者也仍在繼續支出，因此從基準情境來看，明年的經濟增長會相當穩健。

對此，阮慕驊說明，鮑爾針對人工智慧回答將重點放在資本支出和資料中心，並未提及生產力，因為生成式AI對服務業、製造業有提高生產力這件事，仍有待量化、質化研究。而鮑爾提到資料中心和資本支出的投資跟建置，將支持GDP增長，也就說明若美國沒有如此龐大的AI資料中心投資，不可能會有美國目前的經濟增長，有專家表示，若沒有AI基礎投資，美國今年的GDP可能會掉到1%的增長。

