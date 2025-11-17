美第五代戰機首次射B61-12核彈！ 完成3測試 F-35A成功投擲2惰性核導彈

美國國家核安全局最近表示，B61-12 核炸彈的升級和生產工作順利完成。圖為攜帶 2 枚 B61 的 F-35 戰機。 圖：翻攝自美國國家核安全局

[Newtalk新聞]

美國空軍於 8 月 19 日至 21 日在內華達州托諾帕試驗場（Tonopah Test Range）成功完成首次、也是目前唯一一次由 F-35A 隱身戰機投擲惰性 B61-12 核重力炸彈的飛行測試，為 B61-12 與第五代戰機的整合計畫奠定關鍵里程碑。

根據《Defence News》報導，此次測試由桑迪亞國家實驗室（Sandia National Laboratories）與美國國家核安全局（NNSA）主導，並由猶他州希爾空軍基地（Hill AFB）的飛機與人員全程支援。測試採用與實戰彈同規格、但不含核彈頭的「無武裝聯合測試組件（Joint Test Assembly）」，目的在驗證武器與平台的相容性、飛行特性與投擲可靠度。

廣告 廣告

美軍F-35 戰機。 圖：翻攝自 @Osint613 X 帳號

桑迪亞指出，這些測試是迄今唯一一次由 F-35A 實際釋放 B61-12，涵蓋掛載飛行、熱預處理、投擲等多項科目。其中，熱預處理測試更為 F-35 的 B61-12 作戰規格帶來首次驗證，確保武器能在真實任務環境下保持性能。

據《Defence News》引述官方釋出的畫面顯示，測試團隊於 8 月 19 日清晨在希爾空軍基地將兩枚惰性炸彈運至飛行線，並安裝於 F-35A 的內部彈艙後起飛前往托諾帕進行投擲。整體任務由試驗場經理 Brian Adkins 監督，兩天內成功完成三項測試資產的評估。

美軍的B61-12型核導彈。 圖：翻攝自 軍哥漫談

B61-12 與 B61-13 計畫管理者 Jeffrey Boyd 表示，這次測試是跨部門長期準備的最終成果，也是單一年份內規模最大的 B61-12 飛行監測作業。他強調這些數據對美國維持核武庫可靠性與戰備水準至關重要。

測試也發生於美國政治對核政策密切關注的背景之下。雖然外界曾因政治言論揣測美方可能重啟核試，但國家能源部已澄清，此類武器測試並不涉及任何具核爆性質的活動，而僅限於非核子系統與投擲性能的驗證。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

警局被夷為平地! 印控喀什米爾大爆炸9死32傷 疑「反恐證物」釀禍

謝步智觀點》粉碎俄將軍令狀! 烏最高將領都上前線反攻 普丁「見笑轉生氣」

美國空軍於8月19日至21日在內華達州托諾帕試驗場完成首次B61-12核彈測試。 圖：翻攝自 X @NSTRIKE01