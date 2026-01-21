美第2夫人有喜 副總統范斯預計7月將迎新生兒

美國副總統范斯(JD Vance)和妻子烏沙．范斯(Usha Vance)20日在一則社群媒體發文上宣佈，他們預計將在7月下旬迎來一個兒子。

這對夫婦表示，他們十分興奮與大家分享其第四個孩子的喜訊，這孩子將加入他們現有的3個小孩：伊旺(Ewan)、維韋克(Vivek)和米拉貝爾(Mirabel)的行列。

41歲的范斯和他40歲的妻子在發文中表示，母子狀況都很好。

該篇發文表示：「在這段激動人心又忙亂的時期，我們尤其感謝那些悉心照料我們家人的軍醫，以及所有辛勤付出的工作人員，他們確保了我們在服務國家的同時，還能與孩子們享受美好生活。」

這位共和黨副總統家庭即將迎來新成員，而他多年來一直熱烈倡導美國人多加生育。

范斯2021年投入政治生涯、競選俄亥俄州(Ohio)參議員時，曾多次對出生率下降表示擔憂。身為副總統，他延續了這項使命，在2025年參加「為生命而走」(March for Life)發表演說時表示：「我希望美國有更多寶寶。」

副總統出訪海外時，妻子烏沙．范斯和孩子們都會陪伴同行，孩子們登上「空軍二號」(Air Force Two)進行過夜旅行時，通常都穿著睡衣。

在過往歷史中，美國最高領導人在任期間生育子女的情況極為罕見。一個文件記錄充分的例外是克利夫蘭總統(Grover Cleveland)，其妻子法蘭西斯．克利夫蘭(Frances Cleveland)在他第二個任期期間，於1893年生下他們第二個孩子。

白宮轉貼了20日的聲明，並表示，川普總統(Donald Trump)的政府是「史上最挺家庭的政府」。28歲的白宮新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)去年12月宣佈，她預計在今年5月迎來一個女嬰。 (編輯:柳向華)