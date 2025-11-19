美第25步兵師夏威夷演訓 驗證新編MBCT戰力

記者丘學陞／綜合報導

美國《星條旗報》報導，美陸軍第25步兵師3至17日在夏威夷舉行「聯合太平洋跨國戰備中心26-1」（JPMRC 26-1）演訓，驗證該師全新編組的機動旅級戰鬥部隊（MBCT）戰力。

模擬應對未來戰場挑戰

報導指出，JPMRC 26-1演訓地點橫跨夏威夷歐胡島、大島、毛伊島等地，並投入第25步兵師旗下全新編組的機動旅級戰鬥部隊，以及砲兵等支援部隊參與，讓部隊以新編制操作新興裝備，與友軍在島嶼地形協同作戰，模擬應對未來戰場環境與威脅挑戰。

這場演訓可說是第25步兵師轉換編制、接裝新裝備後的總驗收，包含連級的C-100、Ghost-X等無人機執行偵察任務，以及其他打擊用的各型無人機，累計動用超過500餘架，並結合新型「步兵班用車輛」（ISV），展示MBCT的優異情監偵、打擊效能與部隊機動性。

大幅增加無人機 提升機動性

此外，第25步兵師先前裁撤約半數的牽引式榴砲，改換裝16套「海馬士」（HIMARS）多管火箭系統，這次也在演訓中進行協同作戰。該師士官督導長庫里強調，透過配備更多遠程與無人系統，能有效提升官兵的戰場生存性，進而保存戰力、維繫戰場優勢。

美陸軍規劃的MBCT編組，重點在於大幅增加無人機的裝備，強化感知能量、打擊火力，以及換裝ISV提升部隊機動性，未來將逐步把25支步兵旅級戰鬥部隊（IBCT），全數轉型為MBCT。而第25步兵師在過去1年間，已讓官兵接受換裝訓練。

「步兵班用車輛」（ISV）為MBCT換裝重點，有效增進部隊機動性。圖為第25步兵師裝備的ISV。（取自DVIDS網站）

第25步兵師部隊操作「第一人稱視角無人機」進行實彈射擊訓練。（取自DVIDS網站）

MBCT透過大量無人機，提升部隊感知能量。圖為第25步兵師演習期間操作Ghost-X無人機。（取自DVIDS網站）

第25步兵師的「海馬士」進行實彈射擊，驗證火力協同作戰能量。（取自第25步兵師臉書）