美第25步兵師轉型「機動旅級戰鬥隊」 夏威夷演訓總驗收

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國陸軍「接觸轉型」倡議要將美軍25支「步兵旅級戰鬥隊」(IBCTs)，陸續轉型為輕、快且具備新興戰力的「機動旅級戰鬥隊」(MBCTs)。美軍第25步兵師自本月3日至17日，在夏威夷舉行「聯合太平洋跨國戰備中心26-1」(JPMRC 26-1)演訓，驗證該師全新編組的機動旅級戰鬥部隊(MBCT)戰力。

「星條旗報」報導，JPMRC 26-1演訓地點橫跨夏威夷歐胡島、大島、毛伊島等地，並投入第25步兵師旗下全新編組的機動旅級戰鬥部隊，以及砲兵等支援部隊參與，讓部隊以新編制操作新興裝備，與友軍在島嶼地形協同作戰，模擬應對未來戰場環境與威脅挑戰。

廣告 廣告

該演訓為第25步兵師轉換編制、接裝新裝備後的總驗收，包含連級的C-100、Ghost-X等無人機執行偵察任務，以及其他打擊用的各型無人機，累計動用超過500餘架，並結合新型「步兵班用車輛」(ISV)，展示MBCT的優異情監偵、打擊效能與部隊機動性。

此外，第25步兵師先前也裁撤約半數的牽引式榴砲，改換裝16套「海馬士」(HIMARS)多管火箭系統，並於此次演訓中協同作戰。該師士官督導長庫里強調，透過配備更多遠程與無人系統，能有效提升官兵的戰場生存性，進而保存戰力、維繫戰場優勢。

美陸軍規劃的MBCT編組，重點在於大幅增加無人機裝備，強化感知能量、打擊火力，以及換裝ISV提升部隊機動性，未來將逐步把25支步兵旅級戰鬥部隊(IBCT)，全數轉型為MBCT。而第25步兵師在過去1年間，已讓官兵接受換裝訓練。

根據規劃，新型態的MBCT將新增一支「多功能偵察連」(multifunctional company)、以及「多重任務連」(multipurpose company)等，提升基層部隊態勢感知和火力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

若中國全斷我海底電纜 美國會報告：我日損17億、釀毀滅性後果

美政策轉變 烏克蘭首度發射ATACMS對俄源頭打擊

日本生產「愛國者飛彈」首次出口美國 不會轉供第三國

美國會報告示警：中國多重施壓、可數小時內對我「突襲」

