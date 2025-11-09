美簽審查更嚴 慢性病與肥胖者恐遭拒簽

[Newtalk新聞] 美國總統川普政府於週四（ 6 日）發布一項新指令，要求簽證官對所有類型的簽證申請者進行更嚴格的健康審查。根據新規，患有糖尿病、肥胖症等慢性疾病的外國人，未來申請美國居留簽證時，可能因被認定有成為「公共負擔」的風險而遭拒。

據《凱撒家庭基金會健康新聞》（KFF Health News）報導，美國國務院近日向駐外大使館與領事館發出電報，要求移民官員審慎評估申請人的健康狀況，以判斷其是否可能因疾病而依賴美國公共資源。

廣告 廣告

電報指出，簽證官必須考慮多項健康因素，包括心血管疾病、呼吸系統疾病、癌症、糖尿病、代謝性疾病、神經系統疾病及精神健康問題等，這些疾病的治療可能需耗費數十萬美元。文件中特別提及肥胖症，強調其可能導致氣喘、睡眠呼吸中止症與高血壓等問題，「需長期且昂貴的醫療照護」。

新指令要求簽證官評估申請人是否具備足夠的經濟能力，在不依賴美國政府援助的情況下，自行支付醫療費用。電報明確問道：「申請人是否有足夠的經濟資源，能夠在其預期壽命內支付此類護理費用，而無需尋求公共現金援助或由政府出資進行長期機構護理？」此外，審查也將涵蓋申請人受扶養家屬，若其家人因殘疾或慢性疾病需要照顧，導致申請人無法工作，也可能被視為潛在負擔因素。

天主教法律移民網絡（Catholic Legal Immigration Network）高級律師查爾斯·惠勒（Charles Wheeler）指出，這項指令適用範圍廣泛，涵蓋各類簽證申請，但實際執行上可能主要影響申請永久居留的個案。

根據現行規定，移民申請人需接受美國使領館認可醫師的體檢，包括傳染病篩檢、疫苗接種，以及提交吸毒、酗酒、精神健康與暴力行為紀錄等資料。

廣告 廣告

喬治城大學移民律師索菲亞·傑諾維斯（Sophia Genovese）表示，新規將審查重點擴及慢性疾病範疇。「若把糖尿病或心臟病納入審查，影響層面相當廣泛，一旦立即實施，申請人在領事面談中勢必會面臨更多健康相關提問。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普宣布減重神藥變平價！藥廠高層當場暈倒

川普白宮開會「打瞌睡」畫面曝光 紐森酸：「瞌睡唐」又來了