美簽審社群大塞車！Google、蘋果頭痛 籲員工「不要出國」

《美國公共電台》（NPR）報導，隨著川普政府加強對簽證申請人的審查力度，蘋果（Apple）與Google 近日透過內部備忘錄，要求部分持工作簽證、尤其H-1B簽證的員工，若非必要應避免出境旅行，以免被迫滯留海外。

美國科技大廠Google。（圖／美聯社）

報導指出，根據文件顯示，美國駐外使領館近來頻繁回報簽證面談排程嚴重延宕，有些案件等待時間長達數月。這與美國國土安全部（DHS）近期實施的新規定有關，該規定要求部分旅客接受最長回溯5年的社群媒體內容審查，引發言論自由與隱私權團體強烈批評。

蘋果與Google合計聘用超過30萬名員工，對高技術外籍人才依賴甚深，面對審查升級與返美不確定性增加，兩家公司已要求部分員工暫時留在美國境內。為Google提供移民法律服務的律師事務所「Berry Appleman & Leiden」在通知中指出，「我們建議目前避免國際旅行，否則可能面臨無法預期、長時間滯留在美國境外的風險。」

與蘋果合作的移民法律事務所「Fragomen」也發出類似警告，建議尚未持有有效H-1B簽證貼紙（visa stamp）的員工，暫勿出國，若行程無法延後，應事先與公司移民團隊及律師討論潛在風險。

