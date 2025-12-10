美簽新規定！社群媒體審查範圍擴大 帳戶必須設「公開」

AIT：15日起申請美國H-1B簽證等，須社群審查。（示意圖：MotionElements）

美國在台協會（AIT）今（10日）在臉書發文提醒，包括H1-B、H-4、F、M、J簽證，自12月15日起，申請人必須把社群媒體帳號隱私設定從「私人」調整為「公開」，以便進行必要的社群審查，從而根據美國法律確認身份及入境美國資格。

H1-B是非移民工作簽證，針對美國雇主聘請的外籍專業人才，入境美國後從事專業領域工作；H-4是H-1B持有人的家屬簽證，配偶不得在美工作，子女可上學。至於F、M、J簽證，則是學生簽證。

美國國務院3日已發布命令，宣布自12月15日起審查所有高技能人才H-1B簽證申請者及其家屬H-4簽證的線上資料；學生和交流訪客已接受類似審查，如今審查範圍擴大至H-1B和H-4申請者。為方便審查，申請者必須將社群媒體瀏覽權限從「私人」轉為「公開」。國務院強調，美國簽證是一種特權（privilege）而非一項權利（right），將利用所有可取得的資料進行篩選和審查，以識別不符合入境條件「每一次簽證審查都攸關國家安全」。美國「必須保持警惕」，以確保申請人沒有傷害美國人的意圖。