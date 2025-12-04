美簽署「台灣保證實施法案」 學者：建立台美常態溝通管道

美國總統川普簽署「美國保證實施法案」，學者分析建立美台常態溝通管道，這是「令台灣最安心的部分」。

美國總統川普簽署「台灣保證實施法案」，學者分析，這是川普第二任期當中，簽署的第一個以台灣為焦點的法案，「時機重於內容」，顯示儘管川普試圖改善美中關係，但是美國國會與行政部門，無意降級美國與台灣的雙邊關係。（葉柏毅報導）

「台灣保證實施法案」可說是2020年「台灣保證法」的加強版，要求美國國務院，要定期檢視並更新與台灣的交往準則，包括任何後續相關文件，至少每5年需審查一次，並且要在審查完成90天內，向國會提交報告。

對此，曾任白宮國安會中國事務主任的韋德寧表示，川普簽署這項法案，是一項增強台灣信心的舉措，美國希望藉此向台灣保證，美國國會與行政部門，無意降級和台北的關係。而曾經擔任美國外交官的唐偉康則認為，這項法案展現了美國對台政策的延續性。

而曾經在美國國務院擔任過中國政策顧問的費瑞安則認為，川普簽署的時機，比法案實質內容還重要，這項法案也傳達了一個重要訊息，就是無論美中雙邊對話狀況如何，美國與台灣的關係正建立制度化的運作管道，「這令人感到安心」。