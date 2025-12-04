美簽《台灣保證實施法案》惹怒中國 外交部批無權干預

美國簽署《台灣保證實施法案》讓中國大陸相當不滿，對此外交部也做出回應。（圖： 資料照）

美國總統川普簽署《台灣保證實施法案》，引起中國大陸強烈反彈，指責美國與台灣的互動牴觸所謂「一個中國原則」，並稱相關行為是對中方內政的干涉。對此，外交部今天（4日）嚴厲反駁中方說法，強調中方無權以自行詮釋的「一中原則」限制其他國家與台灣的正常往來。

外交部說明，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是台海的既有現狀，也是國際社會普遍理解的事實。中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，也無權干預民主國家間的正常交流，更不應以粗暴言論進行恫嚇，以及抹黑美國經立法與行政部門民主程序完成立法的「台灣保證實施法案」。

外交部呼籲國際社會正視中國持續以單方面「劃線」方式壓迫他國的行為，並提醒此類扭曲事實的做法正在侵蝕國際秩序。未來，台灣將在既有的台美關係基礎上，延續互信與互惠原則，強化與美方在各層級的溝通合作，推動雙邊於全球多領域的夥伴關係，確保共同利益與區域穩定向前發展。