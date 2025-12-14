美簽「社群審查」週一上路 學者：危美國安言論須注意

美國 / 綜合報導

不少人懷抱美國夢選擇赴美求學工作，週一開始，赴美前申請簽證，還得要多一關，那就是要經過社群內容審查。根據美國新規，未來台灣人有5類簽證，都需要提供社群帳號給美方。學者分析，若會涉及到危害美國國土安全的社群內容可能較敏感，還有包含與共產黨相關或與中國科技業、中國軍方合作等也是美方在意的敏感內容。但如果刪文就沒事了嗎？資安專家提醒，美方政府必要時可以向平台申請，透過伺服器追蹤社群以往足跡。

專注向代辦請教，不少人懷抱美國夢，赴美求學工作開啟新生活，但周一開始，要申請學生工作美簽前，恐怕還得先回頭看看，你的社群曾經發了些什麼。

美國在台協會發文宣布，明(15)日開始部分簽證類別，需要將社群媒體帳戶隱私設定為公開，以便進行必要審查。台灣大學政治學系陳世民說：「方向當然就是針對美國自己的國家安全，是比較同情巴勒斯坦人的一些言論，與中國有一些什麼樣的一個，比如說科技的合作啊，或是說跟中共的軍方有一些，什麼樣子的一些相關聯的一些這樣的合作。」

進一步來看受影響的簽證類別，包含FM是學生簽，J為交流訪客簽證，H1-B是專業工作簽證，以及該類別的家屬所持的H-4簽證，看看上述簽證，共同性質都是停留時間較長，其實5月時簽證面試一度無法預約，後來雖然重新開放，但也需要填入社群媒體帳號給美方審查，以當時審查的項目來看，包含臉書、IG、X、REDDIT，就連中國的微博QQ也在內。

台灣大學政治學系陳世民說：「那要寬要緊，其實這個也很難去拿捏，可能有些時候可能局勢比較緊張的時候，美國政府有可能會拿比較緊。」審查沒一個準則，也讓一部分的人心慌慌，畢竟簽證一旦有變數，都對生涯規劃有影響，但如果趕緊把爭議貼文刪除，就真的安全了嗎？

台灣數位安全發展協會理事長劉彥伯說：「純就技術來說，一定是可以回溯的，牽扯到很多，比如該提到像恐怖主義，或者是這個犯罪行為的話，包含像我剛才提到伺服器那個部分，做數位足跡的檢查。」美簽新政即將上路，勢必對不少人造成衝擊。

