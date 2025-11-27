美籃球員比賽受傷亡！得年20歲 教練悲慟發聲了

美國一名大二球員伊森·迪茨（Ethan Dietz）在比賽中受傷後，不幸去世，得年20歲。（示意圖／翻攝自Pixabay）





美國奧克拉荷馬康納州立學院一名大二球員伊森·迪茨（Ethan Dietz）在比賽中受傷後，不幸去世，得年20歲。

根據《USA TODAY》報導，伊森22日在丹尼森市代表牛仔隊對陣葛雷森學院比賽中受傷，康納州立學院發言人里格斯比（Shannon Rigsby）表示，初步報告顯示他在比賽中頭部受傷，於25日早上不幸離世。

對此，康納州立學院發布聲明表示，「伊森展現了作為一名『牛仔』的真正意義，也就是重視辛勤工作並成為團隊的一份子」，並宣布將於12月1日為伊森舉行燭光守夜活動。

另外，學院體育主任兼男籃主教練Bill Muse表示，「伊桑是每位教練都夢寐以求的球員，他不僅運動天賦出眾，學業成績也十分優異，而且深知努力的重要性，只要你見過他的笑容，就知道他有一顆赤誠之心，他不僅高尚，更是一位優秀的時刻，在這個地方為我們的家人和父親的家人祈禱。」

