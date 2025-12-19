僑委會委員長徐佳青，受邀上「新聞觀測站」節目，分享「二軌外交」成效，包含成立「台灣華語文學習中心」，目標建立全球第一的華語學習品牌；而針對來台求學的外籍生，僑委會也積極留才，徐佳青表示，當台灣成為小聯合國，中共挑戰的就不單是台灣、而是全世界。

僑委會委員長徐佳青：「方慈好，各位觀眾，大家好。」

新聞觀測站主持人劉方慈：「委員長其實也才剛回台灣，就立刻來到我們節目。」

僑委會委員長徐佳青，上任一年多來到處飛，拜訪台僑，還在當地主動出擊，拓展「人脈」。

僑委會委員長徐佳青：「我們很主動做跟跨國企業、跟當地地方政府合作，比方說圖書館、警察局、消防隊、醫院，這些傳統上來講並不是外交部會特別去注意到的業務，可是這個對一般人民來說就是息息相關。我們藉由僑民在當地，一方面是做Taiwan Can Help的事情，再方面我們也提供多一點文化交流的機會。」

廣告 廣告

隨台僑後代就地落地生根，僑委會的接洽服務對象，也從僑胞、擴展為當地人，並推廣台灣文化，將過去的僑校，轉型為「台灣華語文學習中心」TCML，目前遍及14國88所，師資培育、教材編列，通通包辦。

僑委會委員長徐佳青：「我先生是美國人，事實上，他是來台灣跟我認識的，因為他當時是來台灣學華語的。一方面我自己的留學德國的經驗，一方面我先生做為一個在台外籍人士的經驗，這都幫助了我現在在海外開設這些課程的時候，我也都會將心比心去思考。」



目標將「台灣華語文學習中心」，打造為全球第一華語學習品牌；而針對來台求學的外籍生或僑生，僑委會也盡力留才。

僑委會委員長徐佳青：「台灣需要他們，他們也需要台灣，如果有更多外籍生、境外生進入台灣，事實上也會對台灣形成一種保護機制，因為我們就是一個小聯合國了。當世界各國的人在這邊工作、生活、成家立業，我想中國挑戰的就不單單只是台灣了，它就挑戰全世界了。」



中共文攻武嚇下，徐佳青觀察，來台外籍生不減反增。將持續二軌外交，目標任內串聯僑界力量，壯大台灣。





美籍丈夫在台學華語認識徐佳青 異國戀成僑委會推二軌外交養份

徐佳青表示僑委會透過僑胞等民間力量的二軌外交，能補足外交部無法觸及的地方。(圖/民視)





美籍丈夫在台學華語認識徐佳青 異國戀成僑委會推二軌外交養份

僑校轉型為「臺灣華語文學習中心」，徐佳青目標將其打造為全球第一的華語學習品牌。左為主持人劉方慈。(圖/民視)









原文出處：美籍丈夫在台學華語認識徐佳青 異國戀成僑委會推二軌外交養份

更多民視新聞報導

明起迎接最長寒假! 台大等8校學生一口氣放65天

有不同聲音？王世堅籲執政者萬事隱忍 徐國勇曝不副署「終極目的」

25年邦誼篤睦！林佳龍率榮邦經貿團抵達帛琉 感謝惠恕仁伉儷設宴款待

