美籍學人駐校 永仁多元文化節慶拓展學生國際視野

美籍學人Vishnu（左一）進駐永仁高中校園，與學生共同參與萬聖節「南瓜投擲」活動，提升學生英語學習與語言運用能力。（記者汪惠松攝）

記者汪惠松／永康報導

永康區永仁高中本學期迎來Fulbright計畫美籍學人Vishnu進駐校園，融入國際教育學風，先後進行萬聖節，墨西哥亡靈節與印度排燈節三場國際文化饗宴，透過不同國家的文化節慶，讓學生們親身參與，提升英語學習與語言運用能力。

永仁校長余月琴表示，美籍學人Vishnu本學期進駐該校，除在課堂中協同英語教學，更透過節慶文化交流，拓展學生的國際視野與文化感官。全英語的互動情境，讓學生沉浸於真實語言環境中，提升語言的運用能力。

節慶活動提供學生跨文化學習機會，其中活動由萬聖節「南瓜投擲」率先登場，在全校集會中，美籍學人Vishnu向師生介紹萬聖節文化，由各班代表參與投擲比賽，投擲成功最多者獲勝，現場氣氛熱烈。

在永仁圖書館進行的墨西哥亡靈節靜態展示，學生們除可觀賞祭壇與彩繪骷髏，並參與互動活動。最後登場的是印度排燈節（Diwali），Vishnu以全英文介紹節慶習俗與Henna彩繪由來，並邀請學生親身體驗Henna彩繪藝術。

Vishnu表示，藉由向學生介紹不同國家的文化，並讓他們親身參與是非常有意義的經驗，也期待未來能帶來更多豐富的英語學習與文化活動。

余月琴表示，這是學生難得的跨文化學習機會。永仁高中立足在地，放眼國際，美籍學人Vishnu的加入為英語與國際教育注入活水，讓學生從課程出發、在活動中參與逐步建立國際視野，體驗多元文化。