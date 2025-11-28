美籍旅客爬山生死一線間 醫籲這6小時是心肌梗塞好發期

美國籍遊客Atom於今年11月初在台北市知名登山路線象山登山時，突然倒地、失去意識（OHCA），幸賴現場民眾即時施以CPR並取得AED，得以等到急救人員抵達現場。北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑表示，病人緊急送抵臺北醫學大學附設醫院後，醫療團隊診斷為急性心肌梗塞，即刻啟動心導管與葉克膜（ECMO）團隊搶救，歷經兩週治療，病人成功康復出院，完成這場分秒必爭的生命接力賽。

民眾CPR+AED 等到急救人員抵達

近日北醫附醫特地為這位名為Atom的美國旅客與其妻子舉行重生慶祝會。趙君傑說，這是一場由民眾、消防救護到醫療跨單位接力的成功案例。

Atom也在慶生會上表示，今年11月8日在象山步道爬山時，失去意識在步道突然昏倒，後來才知道是左前降支動脈阻塞，在美國被稱作「寡婦製造者」，若無及時救援，有88%的人會失去生命，我真的非常幸運。非常感謝專業的醫療團隊以及當時幫忙的陌生人，如果沒有他們今天不可能還能在這裡和大家分享。



北醫附醫急診醫學科醫師蔡鴻維表示，心肌梗塞是與時間賽跑的疾病。Atom在山上心臟停止時，一旁民眾隨即展開CPR，而周邊設有AED，救護人員得以快速電擊，爭取黃金救援時間。

北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖指出，病人到院時已陷入心因性休克，醫療團隊立即啟動葉克膜讓心肺休養，並緊急以心導管打通阻塞血管置放支架。後續透過低溫治療保護大腦，降低腦損傷風險，病人最終成功恢復意識，無神經學後遺症。

醫提醒：身體出現警訊「切勿強行下山」

時值秋冬交替，登山族群更需注意心血管健康。趙君傑醫師提醒，低溫會使血管收縮、血壓上升，加重心臟負擔，增加冠狀動脈堵塞風險。加上登山多為持續上坡，需要大量心肌耗氧，本身若有三高、肥胖或抽菸等風險因子，更容易出現心絞痛或心肌梗塞。

趙君傑醫師指出，研究顯示，清晨 4 點至上午 10 點為心肌梗塞好發期，登山族群常在清晨出發，風險更高。高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病的民眾，冬季登山前建議諮詢醫師，保留10-15分鐘循序暖身，可避免血壓飆升，過程中出現胸悶、壓迫感、冒冷汗、呼吸急促、明顯疲倦都可能是心肌缺氧的警訊，強行下山可能導致病情惡化；建議先停止走動、保持溫暖，避免心臟負荷，務必即刻撥打 119 或向隊友求助。

北醫附醫院長施俊明表示，這次由急診、心臟內科、心臟外科與加護病房團隊通力合作，成功將病人從生死邊緣救回，未來將持續精進急重症核心醫療能力，從腦、心、肺到肝、腎等重要器官相關疾病處置都是重點。