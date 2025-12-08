美籍旅客爬象山心梗倒地OHCA CPR接力葉克膜「零斷點救援」成功重生
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】原本只是單純的登山健行，沒想到會歷經一場生死交關的「生命接力賽」！一名美籍旅客Atom，日前到台北象山登山健行，結果途中突發心肌梗塞倒地，心跳停止（OHCA）。 還好有路過熱心民眾即刻 CPR、施以AED 電擊；隨後趕到的救護人員迅速接手，送至臺北醫學大學附設醫院。到院後先由急診醫學科醫師蔡鴻維率先收治，北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖接力啟動心導管與葉克膜團隊，把病人從心因性休克中成功救回。
及時葉克膜搭配心導管手術 從死神手中搶回心梗OHCA患者
楊宗霖醫師回憶，Atom到院時已陷入嚴重的心因性休克，必須在最短時間內完成關鍵處置。當時北醫的醫療團隊立刻啟動葉克膜，讓病人衰竭的心肺得以休養，同時緊急以心導管手術，順利打通阻塞血管並置放支架；後續於加護病房中，運用低溫治療保護大腦，降低腦部損傷風險。所幸歷經兩周治療，病人最終恢復意識，手腳能自主活動，沒有留下神經學後遺症，順利康復出院。
從救援到醫療零斷點接力 分秒必爭救回瀕死登山客
急診重症醫學部主任趙君傑指出，這是一場由「民眾、消防、救護到醫療」缺一不可的接力救援。第一時間收治病人的北醫附醫急診醫學科蔡鴻維醫師也強調，Atom能順利獲救最大關鍵，是在山上倒地的當下，身邊民眾即時給予CPR、快速使用AED，爭取寶貴黃金救援時間，讓醫院端的心導管與葉克膜團隊能及時啟動，時間差一點，結果就完全不同。
秋冬心梗風險高 高危險群登山切記「保命SOP」
現在正值秋冬交替，趙君傑主任也特別提醒，低溫會導致血管收縮、血壓上升，加重心臟負擔，增加心肌梗塞的風險。本身有三高、肥胖或抽菸等危險因子的民眾，從事登山這類需大量心肌耗氧的活動，更容易誘發心絞痛或心肌梗塞。
趙君傑主任建議高風險族群，冬季登山前務必先諮詢醫師，登山時應保留10至15分鐘循序暖身，並留意有無胸悶、壓迫感、冒冷汗或呼吸急促等心肌缺氧警訊。一旦發生症狀，千萬不要強行下山，應立即停止走動、保持溫暖，並撥打119求助，避免心臟負荷加劇，導致病情惡化。
醫院攜手消防成功搶救近6成OHCA 旁人無心跳倒地怎麼處理？醫師教你！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66974
