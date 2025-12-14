美籍男來台觀光「身無分文」 機場超商偷泡麵餅乾遭航警送辦

航警在桃園國際機場第二航廈逮捕一名涉嫌於超商行竊的美籍男子，依法移送偵辦。（圖／示意圖，報系資料照）

桃園國際機場第二航廈13日發生超商竊案，1名33歲美國籍男子滯留桃園國際機場，疑因身無分文，竟在第二航廈超商偷取泡麵、餅乾等商品，當場被航空警察查獲帶回偵辦。

據了解，該名男子為33歲美國籍人士，於11月23日以觀光名義搭機來台，在台期間無親屬、居無定所，且身無分文。男子13日在第二航廈內遊蕩，進入航廈超商後竊取泡麵及餅乾等商品未結帳。

員警獲報到場盤查時，發現男子疑似語無倫次、精神狀況不佳，隨即依法將其逮捕並帶回偵辦。男子向警方表示，自己想離開台灣，但因身無分文才會行竊。

警方表示，將依違反《刑法》竊盜罪嫌，將該名美籍男子移送桃園地方檢察署偵辦，並同步為其通報相關單位尋求必要協助。

