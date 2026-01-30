美籍男台中市場OHCA！救護跪地按壓25分鐘救回 442天後返台找恩人

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

美籍遊客Jason去（2025）年在台中市南區一處市場閒逛時突然心跳停止，救護人員當場跪地施作CPR長達25分鐘，成功將他從死神手中拉回。事隔442天，Jason與妻子再度來到台灣，親自向當年救命的救護人員致謝，場面溫馨感人。

一名美籍遊客去年在台中市南區市場突然心跳停止，救護人員施作CPR長達25分鐘，成功救回。（圖／翻攝台中市政府消防局臉書）

41歲的Jason去年與妻子逛市場時突然倒地失去意識，經判定為到院前心肺功能停止（OHCA）。消防局EMS信義分隊人員周厚誠與吳玠澤（已離職）獲報後立即展開急救，在市場冰冷地面上持續進行胸外按壓，並於送醫途中全程不中斷CPR，同時建立呼吸道並多次進行電擊去顫，整整25分鐘與死神拔河。之後在透過預通知機制，醫院綠色通道提前啟動，急救團隊無縫接手，最終成功將Jason搶救回來。事後他歷經兩個多月治療與復健才康復出院，期間一度因併發症入住加護病房，最後搭乘醫療專機返美，持續接受治療。

一名美籍遊客去年在台中市南區市場突然心跳停止，救護人員施作CPR長達25分鐘，成功救回。（圖／翻攝台中市政府消防局臉書）

康復後第442天，Jason與妻子再度踏上台灣土地，只為尋找當年救回他一命的救護人員。（圖／翻攝台中市政府消防局臉書）

康復後第442天，Jason與妻子再度踏上台灣土地，只為尋找當年救回他一命的救護人員。他感性表示，對救護人員而言或許只是一次出勤，對他與家人來說，卻是一生中最重要的相遇。

台中市消防局也在臉書粉絲團撰文指出，這場救援是一場「團隊默契撐起的生命防線」，強調救護人員迅速到場與不間斷急救，讓患者在關鍵時刻避免腦部缺氧。消防局感性寫道：「這不只是一個重生的故事，更是一個提醒，每一次CPR、每一次AED的啟動，都可能讓一個家庭免於永遠的別離。」

