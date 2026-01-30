美籍男台中旅遊突倒下 返美康復擬再訪中市致謝消防

（中央社記者蘇木春台中30日電）美國籍男子Jason前年3月間來台旅遊，在台中南區的市場突然倒下無呼吸心跳，經消防局搶救送醫，並搭醫療專機返美治療；他康復後日前寫信聯繫，規劃來台向搶救人員當面致謝。

台中市政府消防局今天發布新聞稿表示，41歲美國籍男子Jason於民國113年3月間來台旅遊，他於同年月9日傍晚5時，與妻子前往台中市南區的市場參訪時，突然倒下、失去意識。

消防局獲報立即派遣救護人車到場，但Jason已呈到院前心肺功能停止（OHCA）狀態，經救護人員實施心肺復甦術（CPR）及使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）電擊後，將他送往中國醫藥大學附設醫院治療。

廣告 廣告

後續治療期間，Jason曾因嚴重併發症入住加護病房，接著搭醫療專機返美接續治療，歷經多月治療與復健後，平安康復出院。

Jason日前透過電子郵件向消防局聯繫，表示近日將與妻子再次來台旅遊，盼親自向當時協助搶救的人員致謝；他表示，康復後一直很想向當天出勤救護人員表達感謝之意，並感謝第一線救護人員長期以來辛勞與付出。（編輯：陳仁華）1150130