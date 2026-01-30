美籍男台中突倒地沒心跳！勇消跪地按壓25分鐘 贏了死神他跨海謝恩

442天前，41歲美籍男子Jason與妻子在台中市逛市場時突然倒地，心跳停止；被台中市消防局EMS救回。他寫信謝恩。台中市消防局提供



在台中市場與死神拔河25分鐘！一名41歲美籍男子Jason與妻子逛市場時突然倒地失去意識，當場心跳停止；台中市消防局救護人員趕抵後，確認是到院前心肺功能停止（OHCA），立即跪地施以心肺復甦術，同時建立聲門上呼吸道與多次電擊去顫，整整25分鐘從死神手中搶回寶貴性命。

康復後第 442天，Jason與妻子再次踏上台灣的土地，只為尋找當年把他從鬼門關拉回來的人。參與的救護人員說，對他們而言，這或許只是無數次出勤中的一次；但對這個家庭來說，卻是一生中最重要的一次相遇。

442天前，Jason與妻子漫步在台中市南區的逛市場，誰也沒想到，Jason 突然倒下、失去意識，心跳驟然停止，生命在那一刻按下了暫停鍵，此時，市場響起焦急呼喊。Jason呈現到院前心肺功能停止（OHCA）。

台中市消防局EMS「緊急醫療服務」（Emergency Medical Services）獲報火速趕抵現場，，沒有猶豫，立刻跪在市場冰冷的地面上展開CPR，一次又一次有力的胸部按壓，在汗水、時間與人群的注視中，為患者爭取每一秒生機。救護車啟程後，CPR從未中斷，聲門上呼吸道迅速建立，AED 一次、兩次……直到第8次電擊。

台中市消防局表示，整整25分鐘，與死神正面交鋒，只因心中只有一個念頭，不能放棄。同時間，透過預通知機制，醫院的綠色通道提前啟動，急救的接力棒早已就定位。Jason最終恢復生命徵象，歷經兩個多月的治療與復健後，平安康復出院，重新回到摯愛家人的身邊。

後續治療期間，Jason曾因嚴重併發症入住 ICU(加護病房)，最終由醫療專機返美接續治療。多位美國醫師表示，院外心跳停止且能在無明顯腦部傷害下存活，機率低於1%。而這份奇蹟，來自救護人員的迅速抵達與不間斷急救，讓大腦在最關鍵的時刻沒有缺氧。

「這不是某一個人的英雄行動，而是一場團隊默契撐起的生命防線。奇蹟，終於在堅持中出現。」當年參與搶救的，是台中市消防局EMS信義分隊周厚誠、吳玠澤（已離職）。

