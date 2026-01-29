美籍男台中OHCA！消防急救25分奇蹟重生 442天後返台找恩人

消防跪地按壓25分奇蹟救回美籍男。（圖／翻攝自臉書＠tccfwebfans）

一場原本再平凡不過的旅遊行程，卻在瞬間改寫了一個家庭的人生。41歲美籍男子Jason於2024年到台灣旅遊，未料期間突然倒下、失去意識，台中市消防員獲報後立即對已心肺功能停止的Jason進行不間斷的CPR、AED，其也奇蹟重生。Jason日前與妻子重返台灣，特地前往台中市，向當年在市場內搶救他生命的救護人員表達最深的感謝。

事件發生於2024年3月間，Jason與妻子行走於台中市南區某市場時，Jason突然倒地失去意識，隨即心跳停止，呈現到院前心肺功能停止（OHCA）狀態。熱鬧的市場瞬間陷入緊張氛圍，民眾急忙通報119。

台中市政府消防局在臉書發文提到，救護人員迅速抵達現場，立即在市場地面展開心肺復甦術（CPR）。救護人員在毫無遲疑的情況下持續進行一次又一次有力的胸部按壓，並於送醫途中全程不中斷急救，迅速建立聲門上呼吸道，同時使用自動體外心臟去顫器（AED）反覆電擊，前後共施行8次電擊。

這過程整整25分鐘，救護人員與時間賽跑，也與死神拔河。消防局指出，消防隊透過預通知機制，醫院同步啟動急救綠色通道，讓後續醫療無縫接軌。最終，Jason成功恢復生命徵象，奇蹟出現在團隊不放棄的堅持中。

消防局指出，參與當年搶救的救護人員為EMS信義分隊成員周厚誠及現已離職的吳玠澤。後續治療期間，Jason因嚴重併發症一度入住加護病房（ICU），並由醫療專機返回美國接受長期治療與復健，歷經兩個多月後順利康復出院。

Jason返美後，多位美國醫師曾表示，院外心跳停止患者若能在無明顯腦部傷害的情況下存活，機率低於1%。此次能成功救回，關鍵在於救護人員第一時間的快速反應與持續不間斷的急救，讓大腦在最危急的時刻避免長時間缺氧。

康復後第442天，Jason與妻子特地重返台灣，只為親口向救命恩人致謝。消防局直言，對救護人員而言，那或許只是眾多出勤中的一次；但對Jason一家來說，卻是此生最重要的一次相遇。「每一次CPR、每一次AED的啟動，都可能讓一個家庭，免於永遠的別離。」

（圖／翻攝自臉書＠tccfwebfans）

（圖／翻攝自臉書＠tccfwebfans）

