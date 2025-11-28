美籍男爬象山突發心肌梗塞倒地 醫師提醒冬天登山得避「要命時段」

「如果沒有陌生人和急救團隊的幫助，我今天不可能在這裡。」美籍男子Atom語帶哽咽的說。他本月初至北市象山爬山突然倒地，失去意識，行經民眾立刻施以CPR，並迅速取得AED（自動體外心臟去顫器）；消防人員到場後立即接手急救，將已OHCA（心肺功能停止）的Atom送扺醫院。醫療團隊診斷為急性心肌梗塞，即刻啟動心導管與葉克膜團隊搶救，歷經2周，Atom順利出院，完成這場分秒必爭的生命接力賽。

北醫附醫院長施俊明表示，此次該院動用了急診、心臟內科、心臟外科與加護病團隊通力合作，成功將病人從生死邊緣救回，再次印證北醫附醫急重症的處置能力，也凸顯跨團隊合作的默契與韌性。

廣告 廣告

北醫附醫也邀請台北市政府消防局莊敬、永吉分隊與醫療團隊一同為Atom舉行重生慶祝會。回想單純的登山健行竟陷入生死交關，Atow與妻子多次哽咽致謝，北工附醫急症重症醫學部趙君傑主任形容，這是一場由民眾、消防、救護到醫療跨單位接力救援的成功案例，看到Atom平安站在大家面前，是最鼓舞人心的時刻。

第一時間收治病人的北醫附醫急診醫學科蔡鴻維醫師表示，心肌梗塞是與時間賽跑的疾病，Atom在山上心臟停止時，一旁民眾隨即展開CPR，而現場周邊剛好設有AED，救護人員得以快速予以電擊，爭取於黃金救援時間送到醫院，啟動心導管與葉克膜團隊，從到院前的救治至住院的醫療處置，分秒之間環環相扣，是這次救援成功的關鍵因素。

Atom的主治醫師、北醫附醫心臟內科楊宗霖醫師表示，病人到院時已陷入心因性休克，必須在最短時間內完成關鍵處置。醫療團隊啟動葉克膜讓病人的心肺得以休養，隨即緊急以心導管順利打通阻塞血管並置放支架；後續於加護病房運用低溫治療保護大腦，降低腦部損傷風險，所幸病人成功恢復意識，沒有神經學後遺症，手腳行動自如，順利康復出院。

時值秋冬交替，趙君傑指出，低溫會使血管收縮、血壓上升，加重心臟負擔，增加冠狀動脈堵塞風險；而登山多為持續上坡，需要大量心肌耗氧，本身已有三高、肥胖或抽菸等風險因子，更容易出現心絞痛或心肌梗塞。研究也顯示，清晨4點至上午10點為心肌梗塞好發期，登山族群常在清晨出發，風險增加。

趙君傑提醒，高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病的民眾，冬季登山前建議諮詢醫師，保留10–15分鐘循序暖身，可避免血壓飆升，過程中出現胸悶、壓迫感、冒冷汗、呼吸急促、明顯疲倦都可能是心肌缺氧的警訊，強行下山可能導致病情惡化；建議先停止走動、保持溫暖，避免心臟負荷，務必即刻撥打119或向隊友求助。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題 本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

