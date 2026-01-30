美籍男逛市場突倒地命危！救護搶命 442天後他返台謝恩

美籍男子Jason突然當場倒地、失去意識，台中市消防局救護人員趕抵後，進行長達25分鐘的CPR急救。（圖／翻攝自台中市消防局 臉書）





一名美籍男子Jason與妻子2024年在逛台中市南區一處市場時，突然倒地失去生命跡象，台中市消防局救護人員獲報後迅速趕抵，進行長達25分鐘的CPR急救，成功在鬼門關前搶命。事後Jason返美接受治療，康復出院後，特地再度來台，親自感謝當年的救命恩人。

事件發生於2024年3月9日下午，Jason突然倒下無呼吸心跳，救護人員到場後立即跪地施作CPR，全程長達25分鐘，送醫途中也未曾中斷胸部按壓，並迅速建立聲門上呼吸道，同時連續施予多達8次AED電擊。透過預通知機制，醫院提前啟動綠色通道，讓急救無縫接軌，在眾人努力下，奇蹟終於出現。

Jason歷經兩個多月的密集治療後，順利康復出院，雖然期間曾因嚴重併發症入住加護病房，最終由醫療專機接送返美持續復健。多名美國醫師診視後指出，像Jason這樣發生院外心跳停止，且能在無明顯腦傷害的情況下存活並康復，機率低於1%，不僅是醫學奇蹟，更是救護人員迅速抵達並施以高品質急救，使大腦在關鍵時刻免於缺氧受損的最佳證明。

跨海尋找救命恩人

在康復後的第442天，Jason與妻子決定再次跨越太平洋來到台灣，只為親自向當年的救命恩人——台中市政府消防局EMS信義分隊的周厚誠，以及已離職的吳玠澤表達感謝。台中市政府消防局透露，「對救護人員而言，那或許只是無數次出勤中的一次；但對這個家庭來說，卻是一生中最重要的一次相遇。」

