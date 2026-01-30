美籍男遊台中市場猝死！救護員「死神手中搶命25分鐘」救回一命

2024年3月9日下午，一場生死交關的搶救行動在台中市南區某處市場展開。41歲美籍男子Jason與妻子正在市場內閒逛，未料Jason突然倒地失去意識，呈現到院前心肺功能停止狀態，現場氣氛瞬間陷入緊張。

台中市政府消防局接獲通報後，EMS信義分隊成員周厚誠與吳玠澤迅速抵達現場。救護人員確認Jason已無呼吸心跳後，立即在市場地面展開心肺復甦術，毫無遲疑地進行一次又一次有力的胸外按壓。

在將Jason移往救護車的過程中，急救作業全程未曾中斷。救護人員除了持續執行胸外按壓外，更迅速建立聲門上呼吸道以維持通氣。在前往醫院的25分鐘車程中，救護小組使用自動體外心臟去顫器反覆電擊，前後共施行8次去顫電擊，全程與死神搏鬥。

透過救護預通知機制，承接醫院提前啟動綠色通道整備急救資源。Jason抵達醫院後，醫療團隊立即無縫接軌展開後續處置，最終成功恢復生命徵象。

Jason在台灣歷經兩個多月的治療與復健，期間因嚴重併發症一度轉入加護病房。隨後由醫療專機送返美國接續長期療程，最終順利康復出院。

多位美國醫師表示，院外心跳停止患者若能在無明顯腦部傷害的情況下存活，機率低於百分之一。此次搶救成功的關鍵，在於救護人員第一時間的快速反應與持續不間斷的急救處置，讓大腦在最危急的時刻避免長時間缺氧。

康復後第442天，Jason與妻子再度踏上台灣土地，專程前往台中市，親自向當年參與搶救的救護人員致謝。吳玠澤目前已離職，但這份跨越太平洋的感謝，依然傳達到每位參與救援的人員心中。

台中市政府消防局表示，對救護人員而言，這或許只是無數次出勤中的一次。但對Jason一家來說，卻是此生最重要的一次相遇。每一次心肺復甦術的執行、每一次自動體外心臟去顫器的啟動，都可能讓一個家庭免於永遠的別離。這不只是一個重生的故事，更提醒著民眾緊急救護的重要性。

