美籍男遊蕩桃機二航廈 沒錢行竊超商遭逮

近期在桃園第二航廈出現一名外國男子，偷超商食物以及藥妝店的物品，店家報案，警方當場以現行犯將他逮捕。（圖／東森新聞）





電影航站情緣變調版！近期在桃園第二航廈出現一名外國男子，他行跡詭異，不斷在機場內徘徊，有不少旅客反映被他。據了解，他是美國人，上個月以觀光名義來台，旅費花完了就回到機場遊蕩，13日這天他疑似飢餓難耐，開始偷超商食物以及藥妝店的物品，店家報案，警方當場以現行犯將他逮捕。

好幾名航警來到用餐區圍著一名身穿膚色上衣的外國人，只見他神情緊張，不斷翻找隨身包包，接著警方將他上銬帶回，原來這名外國人是竊盜現行犯。

目擊民眾：「剛剛是警察說好像，就他說又是這個人，穿著同一件衣服，又在這裡，（偷）超商的塑膠瓶的牛奶，或是鋁罐，還有三角飯糰糖果之類的。」

據了解，這名33歲的男子來自美國，11月23號入境來台旅遊，但身上的錢花光了，約一個星期前就出現在桃園機場，第二航廈徘徊，難忍飢餓於是在機場內的超商行竊泡麵、餅乾等食物，以及一些藥妝店的物品，畫面PO出，不少網友紛紛表示曾經在二航廈見過他，有人說跟他對到眼就被大罵，也有人說曾在手扶梯上被他推開還威脅。

保安警察大隊第二隊隊長林威邵：「員警到場後依法逮捕，並帶回偵辦，後續將依違反刑法竊盜罪，移請桃園地檢署偵辦。」

警方當場逮捕這名外國男子，但是他精神狀況不穩定，只提供願意父母的email，警方嘗試聯絡他的家屬，至今尚未回應，一般來說想待在機場幾天並不會限制，如果進關飛機延誤可以到盥洗室、美食街打發時間，不過外籍人士入境台灣，需要備妥回程或是下個目的地的機票，通常不會發生滯留機場的狀況，但男子長期徘徊還行竊，是否另有隱情警方將持續追查。

