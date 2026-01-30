美籍男「在台OHCA」消防急救25分他活了 442天後返台致謝救命恩人

台中市消防局趕到現場救人。圖／台中市消防局提供

1年多前，一名美國籍的男子Jason和妻子來台旅遊，那天他們到了台中，正在逛南區的一個市場，但是Jason卻突然倒下、失去意識，心跳驟然停止。台中市政府消防局EMS火速趕抵現場，發現Jason已呈OHCA（到院前心肺功能停止），當場和在救護車上緊急為他急救共25分鐘，最後出現奇蹟，Jason活過來了！442天後，Jason和妻子又來到台灣，尋找當初的救命恩人，表達最深的謝意。

台中市政府消防局表示，當天接獲報案就緊急派員前往現場，但是發現Jason已經OHCA，他們立刻跪在市場冰冷的地面上展開CPR，一次又一次有力的胸部按壓，在汗水、時間與人群的注視中，為患者爭取每一秒生機。

救護車啟程後，CPR 從未中斷，聲門上呼吸道迅速建立，AED 一次、兩次…直到第8次電擊。整整25分鐘，他們與死神正面交鋒，只因心中只有一個念頭，不能放棄患者。同時，透過預通知機制，醫院的綠色通道提前啟動，急救的接力棒早已就定位。這不是某一個人的英雄行動，而是一場團隊默契撐起的生命防線。奇蹟，終於在堅持中出現。Jason恢復生命徵象，歷經2個多月的治療與復健後，平安康復出院，重新回到摯愛家人的身邊。

在救護車上也不停止急救。圖／台中市消防局提供

康復後第442天，Jason與妻子再次踏上台灣的土地，只為尋找當年把他從鬼門關拉回來的人。對救護人員而言，那或許只是無數次出勤中的一次；但對這個家庭來說，卻是一生中最重要的一次相遇。台中市消防局表示，當時參與搶救的，是信義分隊周厚誠、吳玠澤（已離職）。後續治療期間，Jason 曾因嚴重併發症入住 加護病房，最終由醫療專機返美接續治療。

多位美國醫師表示，院外心跳停止且能在無明顯腦部傷害下存活，機率低於1％。而這份奇蹟，來自救護人員的迅速抵達與不間斷急救，讓大腦在最關鍵的時刻沒有缺氧。台中市消防局說，這不只是一個重生的故事，更是一個提醒每一次CPR、每一次AED的啟動，都可能讓一個家庭，免於永遠的別離。



