美籍留學生遺失手機 萬華警英語交談找到失主

圖說：臺北市萬華分局青年路派出所警員盧立承。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市萬華分局青年路派出所日前遇熱心民眾拿著一支手機到所，表示係其在UBIKE單車租借站拾獲，無從得知失主身分，因此將手機送交警方處理。

警員盧立承瞭解後，立即檢視該手機是否有留下相關資訊，因手機桌面無明顯個人資料，僅能透過手機待機畫面判斷應為外籍人士所有，因擔心該民眾手機遺失無法即時與親友聯繫，警方即監視器循線查找失主，所幸不久後失主友人來電，經警方以英文進行溝通後，確認手機為一名美籍留學生所有，成功將手機歸返原主。該名美籍留學生表示因外出郊遊不慎遺失手機十分懊惱，沒想到竟能在如此短的時間內尋回，對臺灣警方的幫助深深的肯定並表達感謝。

萬華分局呼籲，民眾外出時務必隨時注意自身財物是否有妥善收納，搭乘運輸工具上下車前，也應注意隨身物品是否有遺落，民眾如有遺失物品可撥打110，或就近向警察機關尋求協助。