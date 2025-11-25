美籍留學生Ubike站遺失手機 萬華員警英文聯繫迅速尋回

【警政時報 趙靜姸／台北報導】萬華分局青年路派出所日前接獲熱心民眾送來一支拾得的手機。該民眾表示在Ubike單車租借站發現手機，因無法辨識失主身分，遂將手機交由警方協助處理。

警員盧立承了解情形後，立即檢視手機畫面，發現桌面未顯示任何個人資訊，但從待機畫面推測可能為外籍人士所有。警方憂心失主可能因遺失手機而無法與親友聯繫，旋即透過監視器畫面循線查找。所幸不久後，派出所即接獲失主友人來電，盧員並以英文與對方確認身分，順利聯繫到失主。

廣告 廣告

經確認，手機為一名美籍留學生所有。該名學生表示，外出郊遊時不慎遺失手機，原以為找不回來，得知警方迅速尋回後深感意外與感謝，並高度肯定臺灣警方的效率與協助。

萬華分局青年路派出所警員盧立承。(圖／記者趙靜姸 翻攝)

萬華分局提醒，民眾外出務必妥善保管自身財物，搭乘交通工具上下車時應留意是否遺落物品。如有遺失情形，可撥打110或就近向警察機關洽詢，警方將盡力協助。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光