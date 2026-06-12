美籍緬甸專家飛抵昆明被拘捕 中國外交部證實其涉嫌「從事間諜活動」

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美中地緣政治角力再添變數，中國外交部12日證實，不久前逮捕一名涉嫌從事間諜活動的美籍公民，此人另一個身份是長期專注於緬甸研究的智庫執行長敏津（Min Zin）。這項逮捕行動，發生在總統川普（Donald Trump）剛剛結束對北京的正式訪問後不久，恐讓兩國的外交關係又一次面臨嚴峻考驗。

中國外交部發言人林劍在例行記者會上透露，「據了解，美籍公民敏津因涉嫌從事間諜活動，已經危害中國國家安全，日前被相關部門依法採取刑事拘留。」林劍同時還補充，由於當事人屬於美國國籍，中方已依規定通報美國駐廣州總領事館。

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剛飛抵昆明機場即遭拘留

據三名知情人士向外媒透露，現任「緬甸戰略與政策研究所」（ISP-Myanmar）執行長的敏津，是在日前搭機飛抵雲南省昆明市時，在機場遭到中方執法人員秘密攔截拘留。

其中一名知情人士進一步指出，敏津大約是在兩週前，剛抵達昆明機場就立即遭到逮捕，此後便與外界失去聯繫。不過，針對這起突發事件，美國國務院和緬甸戰略與政策研究所第一時間並未做出任何回應。

發動政變奪權的緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（AP）

從學生運動領袖到智庫創辦人

現為美國公民的敏津，背景極具傳奇色彩。年輕時曾是緬甸當地著名的學生運動領袖，親身參與過1988年緬甸「8888民主運動」。隨後流亡美國，並曾在加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）攻讀政治學學位。

流亡期間，他協助創立「緬甸戰略與政策研究所」。該智庫最初設於緬甸國內，但隨著2021年緬甸軍方發動政變、強行推翻諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）的民選政府後，智庫被迫轉移海外。

這場政變不只讓緬甸回歸軍事統治，更面臨長時間內戰動盪，支持民主派的武裝部隊、歷史悠久的地方少數民族武裝，與實力雄厚的軍政府，呈現三角對立展開對抗。而敏津所帶領的智庫，一直國際上分析緬甸局勢最權威的機構。

緬甸爭議大選後成北京眼中釘？

緬甸戰略與政策研究所近期針對軍政府剛剛落幕的選舉，發表多份重磅研究報告，核心聚焦於緬甸當前的政治局勢。特別針對原軍政府首腦敏昂萊（Min Aung Hlaing），透過一場排除主要反對黨的爭議大選，讓自己在「獲得民意基礎」上，從軍事政變首領搖身一變成為民選總統。智庫就此議題，在報告中對政權正當性與緬甸經濟崩潰，給出許多犀利分析。

緬甸國防軍總司令敏昂萊今年1月與中國外交部長王毅會面。（美聯社）

由於中國是極少數公開支持敏昂萊新政府的國家，此次鑽研緬甸的敏津被捕，而且還以「間諜與危害國安」指控抓人，不免讓外界有聯想空間，是不是他不小心踩到敏感紅線，成為北京眼中釘，至於此案又會掀起多大程度的風暴，也是外界關注的焦點。

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