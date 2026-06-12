美籍緬甸智庫學者在中國雲南「被消失」 北京證實：涉間諜罪逮捕

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長期研究緬甸內戰、中國對緬政策及軍民關係的美國公民敏辛，於本月初在中國雲南省失聯後，中國外交部證實，此人因涉嫌從事危害中國國安的間諜活動，已被逮捕。由於中國極少以國安罪名拘留美國公民，此案立刻引發外界關注，而此時正值美中試圖改善雙邊關係之際，讓兩國前景更加不明朗

中國外交部發言人林劍12日在記者會上證實，美國公民敏辛（U Min Zin）「因涉嫌從事間諜活動、危害中國國家安全，已依法被有關機關採取刑事拘留措施。」並指出，中方已就此事通知美國駐廣州總領事館。美國國務院11日發聲明表示已注意到此事，「每當有美國公民被拘留時，我們都會盡力提供適當的領事協助。」

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紐約時報報導，美國公民敏辛（U Min Zin）是加州大學柏克萊分校研究生，也是「緬甸戰略與政策研究所」創始成員，該機構最初總部設於緬甸前首都仰光。自2021年緬甸發生軍事政變以來，該小組便在不同地點開展工作。多年來，敏辛穿梭於美國與祖國緬甸之間，目前定居於泰國。他也曾為《紐約時報》、《外交政策》等媒體撰寫多篇有關緬甸的政治文章。

知情人士表示，他於6月3日在中國雲南省昆明市失聯。目前尚不清楚中國是因何事而以國安罪名逮捕敏辛，不過中國有時會向在邊境兩側活動的緬甸武裝組織提供援助，而敏辛是否參與過這些團體相關的研究或活動也不清楚。

緬甸軍政府目前與反抗勢力組織正處於內戰狀態，而中國和緬甸軍政府保持密切關係，軍政府會使用中國和俄羅斯製造的武器發動空襲，而敏辛過去曾大量撰文評論中國在緬甸扮演的角色。

中國罕見以國安罪拘留美國公民 川習改善關係再添變數

中國這項逮捕行動，正值美國總統川普與中國國家主席習近平建立某種夥伴關係之際，而中國以危害國家安全罪名逮捕美國公民的情況相當罕見。

美國人權組織對話基金會（Dui Hua Foundation）創辦人康原（John Kamm）指出，中國目前以各種形式居留約200名美國公民，部分美國公民因毒品罪名入獄，另一部份則是有財務糾紛被限制出境。但他表示，據他所知，目前沒有其他美國人因危害國家安全罪名被拘留。曾於2016年因間諜罪被定罪的李凱（Kai Li），是拜登政府2024年安排換囚行動中，獲釋的3名美國人之一；另一名被判間諜罪的美國公民潘婉芬（Sandy Phan-Gillis）被關2年多後，於2017年被驅逐出境。

如今中國再度逮捕一名美國公民，而且還冠上國安罪名，讓兩國關係改善的前景更加不明朗。一名美國官員表示，雖然中方官員強調，他們認真看待建立兩國政府所稱的「建設性戰略穩定關係」，但這起逮捕事件卻削弱了這項努力。

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