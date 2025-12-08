美籍華裔劉美賢花滑大獎賽奪冠！過去暫別賽場 背後家庭與中政治壓力曝光

美籍華裔選手劉美賢（Alysa Liu）以近乎完美的自由滑，在2025-2026賽季花滑大獎賽女子單人項目中取得世界冠軍。 圖：翻攝自 X @ISU_Figure

[Newtalk新聞]

2025—2026 賽季國際滑聯（ISU）世界花樣滑冰大獎賽總決賽女子單人滑項目於 6 日在日本名古屋上演戲劇性一幕：美國選手、現任世界冠軍劉美賢（Alysa Liu）憑藉一套近乎完美的自由滑，成功逆轉在短節目中落後的日本選手千葉百音（Mone Chiba），最終以總分 222.49 分奪得金牌。這是劉美賢自今年 3 月波士頓世錦賽金牌後，再次在國際舞台上展現巔峰實力，也再次鞏固她作為美國花滑領軍人物的地位。

廣告 廣告

比賽過程中，劉美賢的自由滑以唐娜‧莎默經典歌曲《麥克阿瑟公園》為伴奏，整個節目流暢自然，完美完成七個三週跳，展現出力量與柔美並存的高難度技巧。相比之下，短節目領先的日本選手千葉百音在自由滑中兩度摔倒，痛失金牌；最終中井亞實與坂本花織分別獲得銀牌與銅牌。劉美賢賽後表示：「我不撒謊，我感覺有點出汗，但總體感覺非常好。」並敲擊場邊太鼓慶祝勝利，將這場集天賦、努力與勇氣的比賽推向高潮。

劉美賢的職業生涯充滿傳奇色彩。她 13 歲首次奪得美國成年花滑錦標賽冠軍，創下賽事歷史上最年輕紀錄，並於 2020 年成功衛冕。2022 年世錦賽摘銅後，她曾因身心壓力與家庭因素暫別賽場。

劉美賢的父親劉俊（Arthur Liu，原名劉俊國）來自中國四川，是 1989 年「六四」學運骨幹，後透過「黃雀行動」抵美，現為執業律師。在劉美賢備戰 2022 年北京冬奧期間，家庭曾遭中共秘密警察監視。

美國聯邦調查局（FBI）示意圖。 圖 : 翻攝自騰訊網

劉俊曾透露，2021 年 10 月，美國聯邦調查局（FBI）探員聯繫他，告知中共特務針對他家的活動計劃。2022 年 3 月，美國司法部對五人提出指控，認為他們代表中共秘密警察在美國境內監視、騷擾和抹黑批評中共的華裔人士。外界認為，劉美賢的短暫告別，是在巨大壓力與陰影下的身心休整。

告別賽場兩年後，劉美賢選擇復出。今年 3 月 26 日，她在波士頓世錦賽中復出，成功奪得金牌，成為近二十年來首位贏得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。此次總決賽，她延續巔峰狀態，再次證明了自己在國際花滑舞台的實力。

劉美賢的勝利也為美國隊在名古屋總決賽帶來壓倒性優勢，加上男子單人滑的馬里寧以及冰舞組合喬克／貝茨，美國隊共斬獲三枚金牌，展現強大的團隊實力。這場比賽不僅是劉美賢個人的榮耀，也象徵了她在克服身心與外部壓力後的浴火重生。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

日抗議戰機遭雷達鎖定後 遼寧艦突掉頭「北上」威脅! 北京還連3駁 : 日作賊喊捉賊

美快要逼到烏低頭! 白宮稱「只剩10公尺」、烏認談判艱難 川普兒子還嗆聲.....