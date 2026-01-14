美籍行人台中地院前欲檢舉違停 駕駛言語交鋒變亮刀衝突

〔記者許國楨／台中報導〕台中地方法院前向來人車往來頻繁，13日下午卻因一輛違停轎車，引爆一場街頭衝突，一名美籍行人不滿駕駛將車違停在斑馬線上，拿起手機欲拍照檢舉，雙方言語交鋒越演越烈，甚至演變成拉扯對峙，驚動路人圍觀，警方獲報趕抵時衝突雖已平息，但因過程涉及亮刀恐嚇與言語辱罵，雙方一併移送檢方偵辦。

第一分局13日下午接獲報案，指西區自由路一段、台中地院前發生民眾糾紛，員警到場後查處了解原委，原來是28歲林姓男子當時駕駛轎車，違規停放在行人穿越道線上，影響通行安全，此時35歲、具有美國籍的黃姓男子行經該處，對林男違停行為感到不滿，遂拿起手機準備拍攝檢舉。

未料此舉引發林男強烈反彈，雙方當街爆發口角，衝突過程中，林男情緒失控，竟自車內拿出一把西瓜刀理論，並拉扯黃男衣領，相關畫面也被現場民眾拍下並上傳網路，引發關注。

警方表示，黃男因遭持刀威嚇，心生恐懼，當場提出恐嚇告訴，而林男則反控黃男在爭執中出言辱罵，指稱對方罵他「你是狗嗎」，因此提出公然侮辱告訴。

警方蒐證後，認定林男涉犯恐嚇罪，依準現行犯身分將其逮捕，移送台中地檢署偵辦，黃男涉犯公然侮辱部分，也併案請檢方調查；第一分局強調，警方將依法嚴辦違法行為，並呼籲民眾遇爭執時保持冷靜，尋求合法途徑解決，避免衝突升級危害公共秩序，警方將持續加強巡邏，維護轄區安定。

