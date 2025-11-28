美籍遊客爬象山突發心梗 路人消防北醫接力搶命

（中央社記者沈佩瑤台北28日電）40多歲美籍遊客Atom登象山踏青，因突發心梗倒地失去意識，所幸路人及消防火速接力救援，送往北醫並即刻啟動心導管與葉克膜團隊，從鬼門關搶人成功，歷經兩週治療，順利出院。

這場牽起台美友好的生命接力賽，台北醫學大學附設醫院今天透過新聞稿分享，最近在重生慶祝會的歡樂氣氛中劃下句點。第一時間收治病人的北醫附醫急診醫學科醫師蔡鴻維表示，從到院前的救治至住院的醫療處置，分秒之間環環相扣，是這次救援成功的關鍵因素。

蔡鴻維指出，心肌梗塞是與時間賽跑的疾病，Atom今年11月初在象山上心臟停止時，一旁民眾隨即展開心肺復甦術（CPR），現場周邊剛好設有「自動體外心臟電擊去顫器」（AED），救護人員得以快速予以電擊，爭取於黃金救援時間送到醫院，啟動心導管與葉克膜團隊。

時值秋冬交替，北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑說明，低溫會使血管收縮、血壓上升，加重心臟負擔，增加冠狀動脈堵塞風險；登山多為持續上坡，需要大量心肌耗氧，本身已有三高、肥胖或抽菸等風險因子，更容易出現心絞痛或心肌梗塞。

趙君傑說，研究顯示，清晨4時至上午10時為心肌梗塞好發期，登山族群常在清晨出發，風險增加。他建議高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病的民眾，冬季登山前建議諮詢醫師，保留10到15分鐘循序暖身，可避免血壓飆升。

趙君傑提醒，登山過程中若出現胸悶、壓迫感、冒冷汗、呼吸急促、明顯疲倦都可能是心肌缺氧的警訊，強行下山可能導致病情惡化，建議先停止走動、保持溫暖，避免心臟負荷，務必即刻撥打119或向隊友求助。（編輯：管中維）1141128