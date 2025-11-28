美籍遊客登山心梗 北醫附醫救回

40多歲美籍遊客Atom（前右5）日前登山發生心肌梗塞，台北醫學大學附設醫院搶命成功，28日透過新聞稿分享這個好消息。

（北醫附醫提供／中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

一名美籍旅客11月初在爬山途中，因急性心肌梗塞突然倒地失去意識，由於心梗是與時間賽跑的疾病，幸而環環相扣成功救援，醫師提醒，登山需要大量耗氧，有高血壓、高血脂、糖尿病、冠心病者，冬季登山前務必循序暖身切忌逞強。

一名美籍旅客11月初在台北市象山爬山途中突然倒地、失去意識，行經的民眾立刻施以CPR(心肺復甦術)並迅速取得AED(自動體外心臟去顫器)；消防人員到場後接手急救，緊急將OHCA（到院前心肺功能停止）的病人送抵北醫附醫。醫療團隊診斷為急性心肌梗塞，即刻啟動心導管團隊與葉克膜團隊搶救。歷經兩週治療，病人順利康復出院。

北醫附醫施俊明院長表示，此次由急診、心臟內科、心臟外科與加護病房團隊通力合作，成功將病人從生死邊緣救回。

「心肌梗塞是與時間賽跑的疾病」，北醫附醫急診重症醫學部主任趙君傑形容，這是一場由民眾、消防、救護到醫療跨單位接力救援的成功案例，看到美國友人Atom平安站在大家面前，是最鼓舞人心的時刻。

Atom的主治醫師、北醫附醫心臟內科醫師楊宗霖表示，病人到院時已陷入心因性休克，醫療團隊啟動葉克膜讓病人的心肺得以休養，隨即緊急以心導管順利打通阻塞血管並置放支架；後續於加護病房運用低溫治療保護大腦，降低腦部損傷風險，所幸病人成功恢復意識，沒有神經學後遺症，手腳行動自如，順利康復出院。