美籍YTR猥褻「紀念慰安婦雕像」 遭南韓法官當庭羈押

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美籍YTR索馬里遭南韓法官當庭羈押。圖／Johnny Somali YT

美國一名YouTuber索馬里（Johnny Somali）日前在南韓做出許多爭議行為，例如在公車上跳舞被警察警告、還對第二次世界大戰時紀念日軍慰安婦受害者的和平少女像做出猥褻動作、多次在商店鬧事等一堆事跡，今天（15日）遭首爾西部地方法院一審判處有期徒刑6個月、拘留20日，並且當庭羈押。

索馬里2000年出生於亞利桑那州鳳凰城，自稱父親是索馬里人，母親為衣索比亞人，並聲稱自己曾是索馬里兒童兵，他2021年5月自亞利桑那州立大學獲得金融學士學位，是一名以出國旅遊時的挑釁行為知名的美國YouTuber。索馬里2023年開始直播，被Twitch封禁後轉至Kick平台，但隨後也在Kick遭到短暫停權。

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據BBC報導，2024年11月，首爾警方以擾亂公共秩序罪名起訴索馬里，此前他在發布了一段自己親吻紀念雕像並對著雕像跳艷舞表演的影片。然後，他就被禁止離境了。

報導指出，首爾西部地方法院刑事1單獨庭法官今天一審表示，索馬里多次對未指明的公眾成員實施犯罪行為，通過 YouTube 牟利，並無視韓國法律傳播相關內容。檢察官對他求處3年監禁，但法官考慮到「受害者未受到嚴重傷害」，判處了較輕的處分。

起訴書提到，索馬里2024年9月在首爾樂天世界遊樂園阻礙遊客搭乘設施，10月又在首爾市麻浦區超商內高聲播放音樂，甚至還把泡麵湯汁潑灑在桌上，並且曾在公車、地鐵等公共大眾交通工具上、街上多次製造騷動，更誇張的還有上傳散布他人臉部合成的不雅影像。

法官最終依涉嫌妨害業務、散布虛假影像等罪名，合併判處索馬里有期徒刑6個月、拘留20天，且當庭拘留。



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