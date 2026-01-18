美籍YTR莎白怒了！帶兒回美國遭指點「他很大隻」 路人熱情摸頭竟開口：好醜

台灣媳婦莎白表示，帶兒回美國卻遇到讓她翻白眼的事。（翻攝自IG＠elizabenny）

在台灣擁有高人氣的美國籍YouTuber莎白（Elizabeth），以一口流利中文與親民形象深受粉絲喜愛。然而，一向好脾氣的她昨（17日）在 IG 罕見發火，透露帶兒子出遊時，竟接連遭到三名陌生人對兒子的體型品頭論足。莎白氣憤表示，雖然自己不容易受傷，但回家後越想越心酸，更自責當下沒能即時反擊保護兒子，怒嗆：「對，他大隻，所以勒？」

連遇三路人「體型攻擊」 莎白傻眼皺眉走掉

莎白在發文中開門見山地問道：「我臉上是寫『很好欺負』嗎？」她透露近期帶兒子外出時，接連遇到了三位令她極度不適的陌生人。第一位是過度認真工作的動物園員工；第二位則是試圖用「體型」當作 small talk（閒聊）話題的路人。

最讓她感到冒犯的是第三位講西班牙文的女性。莎白指出，對方雖然語氣可愛，甚至還摸摸兒子的頭、笑笑地說：「我的天啊好醜喔」，似乎以為莎白聽不懂西文，便肆無忌憚地評論孩子。莎白坦言當下感到非常傻眼，只能皺著眉頭走掉，但情緒在回家後徹底爆發。

護子心切！最氣當下沒能及時「保護兒子」

「我最氣的是，當下我整個不知道怎麼回應，也沒有辦法即時保護我兒子！」莎白心碎表示，看到兒子被陌生人指指點點，內心充滿憤怒與無力感。對於他人評論孩子「大隻」，她直接正面回擊：「對，他大隻.. 所以勒？」展現出強悍的母性，不容許孩子受到任何形式的言語羞辱。

網友力挺：別用個人審美綁架小孩

莎白的貼文一出，隨即引發大批網友與媽媽粉絲的力挺，紛紛留言表示：「他們是嫉妒萊萊❤️因為我們萊萊太可愛了。親愛的莎白，不要讓那些妖魔鬼怪來煽動妳，因為你們帶著光環！繼續發光繼續勇往前行」「萊萊超級可愛的～那些人是嫉妒妳，把萊萊養的這麼好」「美國發生什麼事？居然連嬰兒都不放過，去評價嬰兒的身材到底是有什麼毛病？」。

