美精神病患出院後百貨內持刀砍人 嫌犯稱「聲音命令我殺人」

紐約一名精神病患者日前在美國梅西百貨先驅廣場店廁所內，持刀砍傷一名正在為嬰兒換尿布的女遊客，引發各界對紐約精神健康系統的強烈批評。疑犯凱莉·阿赫恩（Kerri Aherne）則稱，她腦中的「聲音」命令她「殺人」。

一名精神病患者在 梅西百貨先驅廣場店砍傷一名遊客。 （示意圖／unsplash）

《紐約郵報》13日報導，43歲的阿赫恩在曼哈頓精神病中心住院一年後剛被釋放至過渡性住所。當局指出，她獨自前往該知名百貨公司，購買了一把廚房刀具，隨後攻擊一名38歲的女性遊客。受害者當時正與丈夫和孩子們進行假期購物，她的背部、肩膀和手臂多處遭到砍傷。

一名在紐約精神病院工作的醫生向《紐約郵報》透露，「有人認定該女子對自己或他人沒有危險」，醫療機構受到壓力要釋放病患。該匿名消息人士表示，州政府必須自掏腰包收容這些病患，費用高昂，若讓他們出院就能顯示機構表現良好。該消息人士聲稱，院方不斷施壓要求讓病患出院，甚至有一名被稱為「黑幫老大」的精神科醫生同時也是院方管理人員到處嚷嚷「你們放出去的人不夠多」。

曼哈頓研究所研究遊民與精神疾病議題的資深研究員艾德（Stephen Eide）指出，高昂的醫療成本和精神病床短缺正在癱瘓整個系統。他表示，精神病床無法向聯邦醫療補助計畫申請費用，這在精神病住院系統中造成特殊壓力。根據艾德9月發布的報告，州立機構收容精神病患者的平均每日成本，司法系統相關的成人為1571美元（約5萬元新台幣），其他成人則為1386美元（約4.3萬元新台幣）。

美國精神病院醫療成本高昂、病床短缺。 （示意圖／unsplash）

紐約市長亞當斯（Adams）向《紐約郵報》表示，他與受害者及其家人同在，但這種攻擊本不該發生。這位溫和派民主黨人士強調，這正是他的政府努力擴大非自願移送權限的原因，並呼籲即將上任的市長當選人馬姆達尼（Zohran Mamdani）的新政府不要放棄這些權限。

紐約州長霍楚（Hochul）的發言人西蒙德（Nicolette Simmond）發表聲明表示，州長對這起可怕攻擊感到心碎，正為受害者的完全康復祈禱，政府正在徹底審查此事。負責監管曼哈頓精神病中心的州精神衛生辦公室發言人梅森（Justin Mason）表示，保密法禁止討論個案，但強調機構在病患收治、照護和出院方面遵循所有法律和程序。

退休紐約警察局警官、約翰傑伊刑事司法學院教授賈科隆（Joseph Giacalone）表示，此類案件缺乏問責機制，從未聽說有人追究是誰做出釋放決定。他質疑，若是警察部門出錯會被徹底調查，為何不對做出這些危險決定的心理學家、精神科醫生和醫生進行同樣調查。

