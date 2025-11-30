美精釀啤酒龍頭破產倒閉！負債5.2億 財務黑洞曝光

知名釀酒廠Rogue Ales & Spirits。（圖／翻攝自google maps）





美國知名精釀啤酒品牌Rogue Ales & Spirits爆出震撼消息，母公司在本月突然關閉位於總部紐波特的啤酒廠兼餐廳，以及奧勒岡州另外3間餐廳，沒想到才過10天就因天價負債火速申請破產倒閉。

根據《Lincoln Chronicle》破產文件顯示，母公司Oregon Brewing Company資產僅490萬美元（約新台幣1.6億元），但負債卻飆破1670萬美元（約新台幣5.2億元），而公司目前聲請第7章破產清算，也就是說公司不打算重整、直接走向倒閉，債權人清單長達29頁，金額從20美元到130多萬美元不等，包含：積欠兩家農場130多萬美元、積欠紐波特港租金59.4萬美元、四年未繳的地方稅91.8萬美元等等。

Rogue Ales擁有37年歷史，被列為全美前50大精釀啤酒廠，也是奧勒岡州的第三大品牌。2023年營收2350萬美元，2024年則是1970萬美元，今年營收截至10月為止僅1490萬美元，幾乎是年年下滑。因此在14日突然宣布停業，紐波特47名員工當天就收到通知，當地單位估計，每年將造成約300萬美元（約新台幣9000萬元） 的經濟衝擊，目前已撤出主要廠房，只剩3名員工允許進入處理最後程序，連旁邊的製桶工坊也已清空。

根據內部電子郵件顯示，創辦人之一 Jeff Schultz坦言董事會已認定「沒有任何獲利可能性」，才做出關閉決定，並坦言現在即時止損，至少還能保留足夠資源，讓員工、債權人和股東能夠獲得最大可能的補償。

