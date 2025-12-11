美系客戶轉單加持 超豐反映成本攀升、啟動明年漲價

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI需求強勁，帶動稼動率提高，加上材料等成本上漲，封測廠陸續傳出調漲價格，超豐(2441)近期陸續接獲多家美系客戶訂單，稼動率近滿載，傳出近期通知客戶，明年起調漲封測價格5%-10%。董事長謝永達證實明年起調漲價格，但不透露漲價幅度。

謝永達指出，銅線、金線、導線架等材料紛上漲，電費、人事、調薪等費用也增加，為了反映諸多成本，公司已通知客戶，明年起開始調漲封測價格，但不便透露調漲幅度。

業界傳出，AI需求強勁，周邊相關電源管理、網通晶片封測需求暴增，美系客戶因地緣政治考量，轉單台廠供應，超豐近期接獲多家美系客戶訂單，還有NOR記憶體封測需求也熱絡，帶動超豐稼動率近滿載，連閒置已久的1座竹南新廠都動起來，明年營運看好。

對於客戶與訂單傳言，謝永達不評論，但表示，超豐耕耘國際客戶逐漸展現成效，目前國外與國內客戶已達各5成比重。

