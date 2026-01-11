美系新式彈藥在地共同生產有譜 國防部：因應戰時彈藥、炸藥高消耗

陸軍裝甲584旅M1A2T主力戰車，2025.12.29於新竹坑子口靶場實施實彈射擊訓練，不受中共軍演影響。國防部



了因應一旦台海發生戰事或是遭到封鎖時，國軍能夠在戰時高消耗情境下仍有足夠彈藥、具備持續戰力，先前傳出美方可能轉移彈藥生產技術給台灣，國防部向立法院提交最新書面報告指出，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將持續深化友盟合作，導入技術並洽談建構「共同生產」夥伴關係，建立在地彈藥生產線，以減少對外供應依賴。這份報告是立法院外交及國防委員會下週一（1/12）邀請國防部長顧立雄進行專案報告，針對「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。

廣告 廣告

國防部在這份無機密等級的公開報告中指出，針對新式武器裝備籌獲，國防部指出，配合「愛國者三型飛彈」等執行中建案，持續接收各式新式彈藥。此外，自115年（2026年）起，將配合年度及特別預算編列，持續籌獲「M109A7自走砲」等新式裝備，強化精準火砲、遠程精準打擊、防空及反彈道、反裝甲及無人載具等關鍵戰力，相關彈藥需求均已同步納入籌補規劃 。

美國同意對台軍售M109A7帕拉丁155公厘口徑自走砲，資料圖為美國愛達荷州陸軍國民兵的M109A6自走砲，發射裝有M1156「精準導引套件」（PGK）的155公厘口徑榴彈，可精準命中目標。U.S. National Guard photo

在彈藥籌獲管道方面，國防部表示，以「滿足戰訓需求、優先國內產製、維持國防自主能量」為目標，同類彈藥以軍備局、中科院委製為主，輔以軍購、商購手段，採多元管道併行 。

對於國軍積極籌獲各型無人機，所需關鍵物料的問題，國防部指出，因應國際情勢影響，關鍵物料採購不易，針對無人機及無人艇產製所需炸藥，國防部已規劃循多元管道，建立不同獲得來源。同時，為因應戰時高消耗，亦規劃增建各類型彈藥、發射藥及炸藥產線，提高國內自主產能 。

因應一旦台海發生戰事，國軍彈藥籌補的應變規劃，立法院外交及國防委員會2026.1.12邀請國防部長顧立雄進行專案報告，針對「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備質詢。該書面報告為公開資訊，頁首標示：「無（本件屬公開資訊）」，顯示無機密內容。截自國防部報告

面對戰時高消耗情境，國防部強調，考量戰時海空運輸彈藥補給不易，將結合新式裝備獲得，持續深化友盟合作，導入友盟技術，爭取新式彈藥自主生產。目前正透過對外軍備交流管道，洽談建構「共同生產」夥伴關係，強化在地生產能力，減少對外供應依賴，提高風險因應能力 。

更多太報報導

美軍售台60輛M109A7自走砲車 學者揭：定位到發射僅60秒「首發即效力射」

美增售「海馬士」總數將達111套 專家：北中南均可「跨區增援」反制共軍

戰場覺知是關鍵！ 美最新軍售全面提升地面作戰打擊能力 學者：M109A7象徵火砲現代化