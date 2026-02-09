美系AI客戶急單湧入！這家雙引擎發威 1月營收創同期新高

財經中心／余國棟報導

汎銓過去兩年積極投入的資本支出，將自今年起逐步轉化為實質產能與營運貢獻，預期自3月起包括在台灣、大陸、美國及日本等地多個新建廠區營運貢獻逐步放大，不僅有助於提升跨區專案承接能力，並助力未來營運良好動能。圖為董事長柳紀綸。（圖／汎銓）

半導體產業鏈研發汎銓科技( 6830)布2026年1月合併營收達2.02億元，較去年同期成長25.5％，續創歷年同期新高記錄。汎銓仍聚焦「埃米世代製程材料分析」、「矽光子量測及定位分析」、「美國 AI 客戶專區」以及「海外據點拓展」四大主軸作為營運成長關鍵動能。汎銓指出，雖然1月第一週多家重要外商客戶適逢年度假期，進案量與實際業績表現短期受到影響，但受惠於先進製程研發需求強勁，公司仍繳出亮眼成績單。

汎銓過去兩年積極投入的資本支出，將自今年起逐步轉化為實質產能與營運貢獻，預期自3月起包括在台灣、大陸、美國及日本等地多個新建廠區營運貢獻逐步放大，不僅有助於提升跨區專案承接能力，並助力未來營運良好動能。

看好美系AI晶片大廠，對於高階材料分析與先進量測的委案需求明顯增加，有望進一步帶動相關檢測分析營收動能提振，並凸顯汎銓與客戶深厚合作利基，其次，汎銓因應客戶從研發階段走向量產導入的實際需求，不再僅限於檢測分析服務，而是規劃推出適用於量產端(PD)與品質驗證(QA)的矽光子測試設備，公司已成功自主研發並完成3台矽光子分析設備組裝，透過「服務＋設備」雙軌並進的營運模式，打造未來營運新成長曲線。

