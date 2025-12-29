美紐澤西二架直升機對撞 駕駛1死1重傷

美國紐澤西州在28日早上，2台直升機在空中發生對撞意外。造成2名駕駛其中1人死亡，另1人則是受重傷，目前正在搶救當中。當地一位餐廳業者表示，2位駕駛感情似乎不錯，經常一起到他店裡用餐。得知噩耗後，到現在仍然感到難以置信。

餐廳業者希利平諾表示，「他們是常客，每隔一兩週都會來一次，他們都一起飛行，他們都像是很好的人，對工作人員都很好。」

飛機墜落後引發的火勢，已經被當地消防單位撲滅。至於為何2台直升機會飛得這麼近，航空機關仍在調查當中。

鏡頭轉到墨西哥。同樣在週日，在東南部的瓦哈卡省，一列火車在半路過彎時，車頭和車廂脫離，釀成脫軌事故，其中部分車廂更是掉進一旁的山谷中，或是卡在邊坡上；軍方已經到場協助救援。

民眾瑪蒂達表示，「我們聽說那台車無法離站，只有一節車廂抵達，另外三節脫軌，有一些掉進山谷裡，有一些掛在樹上，首尾沒事，但中間很多人受傷，有肩膀、腳掌骨折的。」

這起意外造成13人死亡，將近100人受傷。這是同一條鐵路不到10天內所發生的第2起事故，墨西哥檢方表示，將會就事故原因展開調查。

