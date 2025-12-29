美紐澤西州驚傳直升機空中相撞事故！釀1死1重傷

2架直升機於美東時間28日在紐澤西州（New Jersey）發生空中相撞事故，造成1人死亡、1人重傷。（圖／翻攝自NBC News）

美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）表示，2架直升機於美東時間28日在紐澤西州（New Jersey）發生空中相撞事故，造成1人死亡、1人重傷。

哈蒙頓（Hammonton）警察局長弗里爾（Kevin Friel）表示，救援人員於上午約11時25分接獲航空事故的通報。現場影片顯示，其中1架直升機高速旋轉墜落地面。隨後，警消人員撲滅了其中1架直升機的火勢。

對此，FAA透露這起事故為1起空中相撞事件，涉及2架直升機，分別為恩斯特龍F-28A（Enstrom F-28A）與280C（Enstrom 280C），事故地點位於哈蒙頓市立機場（Hammonton Municipal Airport）上空。每架直升機上僅有1名飛行員，其中1人當場死亡，另1人則因生命垂危被送往醫院急救。

事故現場附近的咖啡廳老闆西利皮諾（Sal Silipino）表示，2名飛行員是店內的常客，經常一起來吃早餐。他說，自己與其他顧客曾目睹直升機起飛，隨後看到其中1架開始向下螺旋墜落，接著另1架也發生異常。「那真的非常震撼，」西利皮諾坦承，「事情發生後，我到現在還在發抖。」

哈蒙頓居民戴姆謝克（Dan Dameshek）則向當地媒體《NBC10》表示，他當時正要離開健身房，突然聽到一聲巨響，接著便看到2架直升機失控旋轉。

戴姆謝克告訴該電視台，「第1架直升機幾乎是立刻從正向翻轉成倒立，然後以快速旋轉的方式從空中墜落，接著又聽到第2架直升機出現類似斷裂的聲音……然後那架直升機也開始快速旋轉墜落。」

哈蒙頓是1座約有1.5萬居民的小鎮，位於紐澤西州南部的大西洋郡（Atlantic County），距離費城（Philadelphia）東南方約56公里。該鎮具有悠久的農業歷史，並鄰近松林泥炭地（Pine Barrens），這是1片面積超過100萬英畝（約40萬5千公頃）的森林荒野地區。

弗里爾表示，FAA與美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board，NTSB）將共同調查這起事故。

前FAA與NTSB空難調查員迪爾（Alan Diehl）指出，調查人員首先可能會檢視2名飛行員之間是否有任何通訊，以及他們是否能夠目視彼此。

「幾乎所有空中相撞事故，都是所謂『目視避讓』（see and avoid）失效所造成的，」迪爾說。「他們顯然會檢視2架飛機駕駛艙外的視野，並確認是否有其中1名飛行員是從另1人的視覺死角接近。」

另根據氣象預報公司「AccuWeather」的說法，事故發生時雖然天空多雲，但風勢微弱，能見度良好。

