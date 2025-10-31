美紐約市長選舉11/4登場 3大候選人聚焦生活成本

本屆紐約市長選戰，居高不下的生活成本是選民最關心的議題。

皇后區社工蘭茲說道，「我有碩士學位，我有一份工作，即使有這些，在紐約仍然很難過日子。」

850萬人生活的紐約市，疫情後通膨已經居高難下，四分之一居民無力負擔基本生活，房租中位數突破4000美元，比全國平均高出1倍，今（2025）年第1季又漲了近6個百分點。

自稱民主社會主義者的民主黨市長候選人佐蘭曼達尼，主張課徵富豪稅、租金管制公寓的房租凍漲等措施，要讓紐約居再次負擔得起，小市民十分有感。

廣告 廣告

民主黨紐約市長候選人曼達尼表示，「我們相信公車應該又快又免費，我們要興建數十萬可負擔住宅對抗壞房東，並且凍漲房租。」

紐約市首投族布萊恩特認為，「他想讓紐約市更住得起，加強約束管制億萬富翁，不讓他們繼續壓榨小人物、壓榨工薪階級。」

曼達尼的政見還包括打造公營超市以平抑食品價格，基本時薪從現行16.5美元分階段提高到30美元，以及免費托育等等。擴大政府干預、對抗社會不公與貧富差距的激進左派路線，被川普總統形容為100%的共產主義瘋子，能否真正落實也是個問號。

不過在民主黨基本盤、自由派風氣盛行的紐約市獲得空前回響，選民對川普政府強力清掃移民、想派國民兵進駐維安的政策更是對立明顯，讓曼達尼在多數民調穩居領先。

紐約市居民羅斯納表示，「我投曼達尼，沒錯他是很激進，我60多歲了，我認為改變是必要的。」

34歲的曼達尼在烏干達出生，父母是印度裔政治學者與製片人，成長於優渥環境卻長期關注弱勢，當過饒舌歌手且善於網路空戰，現任紐約州議會議員，在民主黨紐約市長初選以黑馬之姿，擊敗因為性騷擾醜聞下台的前紐約州州長古莫（Chris Cuomo）、獲得提名，如果當選，將成為紐約市第一位穆斯林市長。

但古莫以獨立身分參選，他跟共和黨提名的斯利瓦（Curtis Sliwa）都是嬰兒潮世代的老人，跟選民較有距離感。古莫拿曼達尼的穆斯林身分作文章，攻擊他在以哈衝突中支持巴勒斯坦的立場，影射他支持恐怖份子、製造猶太選民不安；曼達尼強力反擊伊斯蘭恐懼症與亂貼標籤。

10月2場選舉辯論會除了經濟、市政路線，如何面對川普也是焦點。

共和黨紐約市長候選人斯利瓦認為，「你贏不了川普，大部分牌在他手上，他已經削減聯邦，對醫療補助和營養補給的援助資金，揚言削減紐約市住房管理局的資金，若你突然變得敵對，你就會輸，誰會受傷？紐約市人民。」

民主黨紐約市長候選人曼達尼說：「川普3大競選承諾，主張建立史上最大遣返部隊，追擊他的政敵，並降低生活成本。若他想和我談第3部分（降低生活費）我隨時奉陪；若他想為實現前2項主張犧牲紐約人利益，我會對抗到底。」

紐約市長獨立候選人古莫則說道，「我對抗過他，我打敗了他；新冠疫情期間，他要隔離紐約州，我阻止了他；他打算削減對聯邦計畫的援助，我阻止了他。」

這場選戰被視為明（2026）年期中選舉前哨戰，曼達尼儘管一路領先，他的民主社會主義路線太左、太激進，也讓黨內溫和派有所疑慮，擔心嚇跑企業跟有錢人，不利中間選票。

高層對他的支持偏向謹慎，只有同路線的佛蒙特州參議員桑德斯，與進步派紐約州參議員歐嘉修寇帝茲全力相挺，這禮拜紐約州長霍楚兒也為他站台。

而路線相對溫和的古莫則獲得退選的現任市長亞當斯支持，共和黨保守派也呼籲棄保支持古莫，讓他在選前拉近了跟曼達尼的差距，這場路線之爭的選舉結果將在11月4日揭曉。