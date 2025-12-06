美終止新生兒打B肝疫苗建議 專家批公衛政策倒退30年

疫苗接種諮詢委員會主席羅伯特馬龍（Robert Malone）宣布，「記錄顯示8票贊成、3票反對，動議通過。」

美國疫苗接種諮詢委員會ACIP5日投票通過，決定停止美國長期以來對剛出生的嬰兒需要在出生當天接種「B型肝炎疫苗」的建議。

這樣決定遭到許多醫學跟公共衛生領域的專家強烈批評，認為是公衛政策倒退30年。

埃默里大學羅琳斯公衛學院副教授布拉德莉博士指出，「如果像委員會成員曾廣泛討論的那樣，將第1劑疫苗的接種時間推遲到12歲，我們將會看到大約700多例新的B型肝炎的感染病例。」

廣告 廣告

ACIP認為，大多數嬰兒感染B型肝炎的風險非常低，認為過去對嬰兒疫苗的安全調查研究，並不充分，也擔心醫生和護士並沒有與家長充分討論疫苗的優缺點，因此決定只建議對母親檢測，呈現陽性的嬰兒，與母親沒有接受檢測的嬰兒，在出生時接種疫苗。

如果家庭決定不讓小孩在出生當天接種疫苗，應該在孩子2個月大時開始接種疫苗，但卻無法提出延後接種的科學依據。美聯社報導，有一份報告評估，如果延後2個月接種，可能導致至少1400名兒童感染B型肝炎，造成480人死亡。

綜合外媒報導，美國衛生部長甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）是有名的反疫苗運動領袖，今（2025）年6月，他解雇了之前17名成員組成的ACIP，任命多名反疫苗人士組成新的ACIP。有專家甚至質疑現行ACIP成員的專業性。

費城兒童醫院疫苗研究員奧菲特博士表示，「他們一個接一個地站起來說，如果你的母親沒有B型肝炎，那麼你小時候就不會感染，這完全是錯誤的觀念。」

B型肝炎是嚴重的肝臟感染疾病，多數患者患病病程可能不到6個月，但部分人特別是嬰幼兒，可能會發展成慢性疾病，甚至導致肝臟衰竭、肝癌或肝硬化。

根據CDC數據估計，美國約有240萬名B型肝炎患者，其中多達一半的人，並不知道自己已經被感染。

而美國過去在1991年，開始建議新生兒要在出生當天接種疫苗，讓每年兒童1萬8千例B肝病例，大幅下降到2200例。

儘管這份建議，還要經過美國CDC決定是否接受，但現在已經有部分州和地方官員表示，他們不打算聽從ACIP的建議，兒科團體表示，將會繼續建議所有新生兒，照過去規定接種B肝疫苗。