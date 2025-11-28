美組織「史汀生中心」調查 中南半島採礦污染嚴重

泰國清邁府最北端的塔通區，11月中的一場環境公聽會，居民們高舉的海報寫著「恢復郭河、賽河、魯阿克河、孔河與薩爾溫江」、「給每個村莊提供水源」、以及「拒簽有毒備忘錄」、「關閉郭河源頭礦場」。問題的導火線是今（2025）年4月，當局發布了污染警告，要居民停止使用郭河的河水。菜園就位在郭河岸邊的農民堤普，被迫改用地下水灌溉南瓜、大蒜、甜玉米和秋葵。

泰國農民堤普說：「我只想要郭河回到原本的樣子，以前我們可以直接飲用，在河裡洗澡、玩耍，用它灌溉農田，我希望有人可以幫忙讓這發生。」

位在北部邊界地帶、清萊府班索柯村，在湄公河打魚的漁民凱丹，也面臨同樣的困境。當前湄公河除了污染之外，還有水力發電廠蓄水的水壩，破壞河水自然水位的麻煩，不斷變化的水流讓水位難以預測，漁民有時工作了整天空手而歸。

泰國漁民凱丹表示，「如果湄公河會說話的話，可能會說它想要哭，河水漲落不定，裡面沒有魚。」

美國非政府組織「史汀生中心」24日公布的調查報告，指衛星影像顯示中南半島河川沿岸，存有超過2400個礦場，其中有366個沖積礦、359個堆浸礦和77個稀土礦，這些採礦場的廢水流入了湄公河流域。

湄公河是亞洲第三大河川，有超過7000萬人的生計寄託這條河，還是全球農漁產品出口的一大來源。泰國政府研究機構泰國科學研究及創新辦公室，採集河水樣本做的檢驗，發現水中含有砷、錳、鉛、鏑、鈾和釷。

泰國科學研究及創新辦公室主任塔納蓬說明，「水中出現的砷含量，通常與稀土礦物質一起存在，這些稀土元素也與放射性元素有關，它們的濃度會同步波動。」

緬甸邊境山區新興的中資稀土礦場，被指是污染的源頭。

史汀生中心東南亞計畫主管艾勒示警，「這個故事始於緬甸兩座稀土礦，對郭河水系的影響，郭河流入泰國最終匯入湄公河，它雖然不是一條大河，但沿岸卻居住著數萬人，如今這條河已經完全無法使用，但我們的研究顯示湄公河、薩爾溫江伊洛瓦底江等，主要河流的數十條支流，以及越南境內的河流，很可能都受到了嚴重的污染。」

艾勒表示美國各大超市，幾乎都可以看到湄公河流域的產品，像是蝦類、稻米與魚類，污染問題顯示全球供應鏈亮起了紅燈。為此，泰國官方成立了3個專案小組，將協調國際合作監測礦場健康影響，並為河川沿岸社區確保替代水源。