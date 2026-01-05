美綁馬杜洛釀80死！哈瓦那證實32名古巴軍警陣亡、將舉行全國哀悼

美國特種部隊於當地時間3日凌晨對委內瑞拉發動軍事行動，綁架委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子弗洛雷斯（Cilia Flores），並將兩人押送至美國。據委國高階官員透露，美軍行動已導致委國軍民死亡人數攀升至80人。而據古巴政府聲明表示，在此次行動中有32名古巴公民喪生，這些人員均為古巴革命武裝力量及內政部成員，應委內瑞拉方面要求執行任務時陣亡。

古巴現任總統狄亞士-卡奈。 （圖／《美聯社》）

綜合《CNN》、《美聯社》、《路透社》、《紐約時報》4日報導，古巴政府宣布1月5日至6日為全國哀悼日，並表示將另行公布葬禮安排。聲明中強調，這些軍警人員「忠於安全與防衛職責，在與攻擊者的直接戰鬥中或設施遭轟炸後，以尊嚴與英勇完成任務並壯烈犧牲」。古巴前領導人卡斯楚（Raúl Castro）與現任總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）已向罹難者家屬致哀。

美國總統川普（Donald Trump）4日在空軍一號上向記者表示，「很多古巴人昨天喪生，對方有大量死亡…他們正在保護馬杜洛，這不是一個明智的舉動。」美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也證實，馬杜洛的內部安全機構由古巴人主導，「所有保護馬杜洛的警衛，他們整個間諜機構，全都充斥著古巴人」。

早些時候據《紐約時報》報導，委國高階官員透露，美軍行動已導致委國軍民死亡人數攀升至80人，是前一天數據的2倍，死者包含平民與該國安全部隊成員。委內瑞拉高級官員表示，隨著救援與搜救工作持續進行，死亡人數可能進一步攀升。

現年63歲的馬杜洛於2020年遭美國以毒品恐怖主義陰謀等罪名起訴，他一直否認涉及任何犯罪行為。此次行動後，馬杜洛被關押在紐約拘留中心，預計於當地時間5日出庭應訊。

古巴現任總統狄亞士-卡奈出席哈瓦那聲援馬杜洛的集會。 （圖／《美聯社》）

這次軍事行動對古巴造成重大衝擊。狄亞士-卡奈4日在美國駐哈瓦那大使館前的抗議活動中揮舞委內瑞拉國旗，強硬表態「為了委內瑞拉，當然也為了古巴，我們願意付出生命，但代價會很沉重」。

然而，一名不願具名的古巴哈瓦那居民向《CNN》記者表示，「數十年來，先是查維茲（Hugo Chávez，委國前總統）後是馬杜洛一直警告美國會介入，但當它真的發生時，沒有人準備好。委內瑞拉有數十億美元裝備軍隊，我們沒有」。

古巴與委內瑞拉數十年來維持緊密同盟關係。自蘇聯解體後，委內瑞拉成為古巴最重要的經濟支柱，透過提供石油換取古巴派遣情報顧問、經濟顧問及醫療人員。查維茲生前曾宣稱古巴與委內瑞拉並非兩個國家，而是「偉大的祖國」（la gran patria）。2013年查維茲因癌症病逝後，古巴授予他公民身份，成為繼切格瓦拉（Ernesto "Che" Guevara）之後唯一獲此殊榮的外國人。

馬杜洛及其妻子弗洛雷斯3日遭美軍綁架。 （資料照／《美聯社》）

《通往古巴的秘密管道─華府與哈瓦那談判的隱秘歷史》一書共同作者科恩布魯（Peter Kornbluh）向《CNN》表示，「美軍行動迅速推翻馬杜洛的成功，只會讓川普政府中的政權更迭派更有底氣，將其他拉美國家列入目標，首先就是古巴」。隨著古巴與委內瑞拉聯盟的結束，古巴將處於蘇聯解體以來最孤立的狀態，軍事干預的真正威脅可能很快就會到來。

對於川普政府中的政權更迭鷹派來說，有機會最終消滅距離美國僅90英里的敵人，這可能是一個無法抗拒的誘惑。一名古巴官員向《CNN》表示，「我們從未擺脫過被入侵的威脅。」

