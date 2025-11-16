美經濟前景陷「數據迷霧」 Fed 下月降息機率變低了
在美國經濟前景陷入「數據迷霧」之際，美國聯準會（Fed）內部對12月是否再度降息立場日漸分歧，支持按兵不動陣營的聲勢日壯，促使市場預期Fed將在12月降息的機率降低，已跌破五成。
美國政府結束關門後，宣布本周將恢復公布重要經濟數據。然而上周多位Fed決策官員都發表論調偏鷹的言論，包括波士頓聯準銀行總裁柯林斯、聖路易聯準銀行總裁穆薩林、芝加哥聯準銀行總裁古斯比以及堪薩斯聯準銀行總裁施密德，全都重申對通膨的憂慮，似乎都反對12月降息，Fed理事米倫則不斷重申需要降息。
芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed在12月降息的機率已降至44.36%，為9月以來首度跌破五成，預期按兵不動的機率則升至55.64。Fed內部「鷹、鴿」兩派旗幟鮮明，加上市場預期不斷變化，凸顯出Fed的政策立場嚴重分裂。
不過，這些官員的發言大多根據已略顯過時的官方數據、以及有限的民間數據。聯邦政府之前關門43天，已引發嚴重的數據落差，可能構成決策盲點。Fed主席鮑爾之前已表示，Fed可能需要減速，直到數據「迷霧」消散為止，並強調12月降息並非「必然結果」。
由於政府本周將陸續恢復公布經濟數據，美國勞工統計局將在20日發布9月就業報告，加上Fed理事沃勒等具影響力的「鴿派」官員將發表看法，市場的預期很容易就告逆轉。
今年有投票權的施密德、以及今年沒投票權的達拉斯聯準銀行總裁蘿根和克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克，上周五都重申鷹派立場。哈瑪克認為「目前貨幣政策應採取進一步動作的條件並不明顯」，蘿根主張「12月會議將很難支持再度降息」。
施密德則說，他10月對降息投下「異議」票的理由，同樣適用於12月會議，「我不認為進一步降息對彌補勞動市場裂痕有多大幫助，因為壓力更可能來自科技及移民政策等結構性改變。降息將對通膨有較長期影響，因為這將使我們對2%的通膨目標益發受到質疑。」
更多udn報導
全球最富裕城市排行榜出爐！東京奪冠 台灣5城市名次曝
普發1萬釀親子戰爭 孩為錢扭打父母｢鬧上警局喊告｣
日本1餐廳只有男生去 大阪女驚：在台灣完全不一樣
｢車銅優｣來了！車銀優親弟正臉照被嫌普：哥哥光環太強
其他人也在看
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 15 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 1 天前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
普發一萬「ATM領現」今日開跑！哪些ATM可以領？如何操作？8大常見QA一次看
普發一萬「ATM領現」今（17）日開跑，預估約有二成民眾會使用，全台提供領現的ATM共16家金融機構（含郵局）合計2萬8千餘台，覆蓋率超過8成，民眾可持全國任一金融機構（含郵局）提款卡，前往貼有普發現金識別貼紙的指定金融機構（含郵局）ATM機台操作，即可領取新台幣一萬元。財政部政務次長阮清華表示，截至11月13日已有1,068萬人領到一萬元，加計14日有望突破半數。Yahoo奇摩股市 ・ 2 天前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 9 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
普發一萬明天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部今（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從明天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 11 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
Q3獲利寫下新紀錄！這「代工大廠」仍遭三大法人重砍5萬張 再提款台積電487億...續丟第6週
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人合計週賣...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
記憶體+玻纖布雙利多！投信單週砸逾10億...進補「它」1.9萬張居冠 力壓旺宏
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/10～11/14）受美股重挫拖累，加權指數下跌253.91點，收在27,397.50點，跌幅0.92%。據證交所盤後籌碼動向，投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
網通天龍們全面噴發！智邦單季EPS14元震撼業界、「這檔」3.42 元緊追 多檔從虧轉盈狂翻身
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導網通族群第三季財報陸續揭曉，整體氣氛宛如被AI旋風全面點燃，獲利大幅躍升、轉虧為盈的戲碼一檔接著一檔上演。族群龍頭智...FTNN新聞網 ・ 1 天前
美股靠「他」翻牌？ 道瓊下跌309點、台積電ADR漲近1％
華爾街股市14日震盪收盤，主要指數表現，道瓊指數下跌309.74點，收至47147.48點；納斯達克指數上漲30.234點，收在22900.589點；標普500指數小跌3.38點，收至6734.11點；費城半導體指數下跌7.54點，收報6811.20點；NYSE FANG＋指數小漲0.24點，收至16344.66點。美股七巨頭股價...CTWANT ・ 1 天前
狠砍3檔、倒向0050！散戶「認賠流」大復活 他賠19萬「轉戰ETF」兩個月就回本？
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導一名新手股民在Dcard上拋出求助貼文，引發大批投資人熱議。她坦言過去沒做功課就跟風買進宏碁、鈊象與時碩，結果被套一年以...FTNN新聞網 ・ 1 天前