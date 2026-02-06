美經濟成長亮眼卻帶不動美股？阮慕驊曝原因：資金避險轉向這裡

全球金融市場近期波動加劇，財經專家阮慕驊今（6）日在節目《財經一路發》指出，芝加哥商業交易所集團（CME Group）在貴金屬市場劇烈波動後，第六度調高黃金與白銀期貨初始保證金，其中黃金期貨由8%調高至9%，白銀期貨則由15%拉升至18%。他直言，「18%的保證金比例已經是非常驚人的高了」，等同大幅壓低槓桿操作空間，甚至可能引發強制平倉或補繳保證金壓力，進一步放大價格震盪。

阮慕驊指出，交易所對外的說法是「為了保護投資人、降低槓桿、不要讓你們過度曝險」，但他也直言，「私底下交易所有沒有打壓黃金、白銀價格之嫌，這就是另外一個說法了。」阮慕驊直言，投資人難以與交易所對抗，「規則是它寫的，它隨時可以改變規則」。

廣告 廣告

美股方面，阮慕驊分析，美國經濟成長亮眼，但股市卻未能延續年初漲勢，「你會說哪有帶不動，美股不是在漲嗎？可是你可以看到，2月幾乎把1月的漲幅全數回吐」。他指出，標普500指數今年已轉跌0.6%，那斯達克指數跌幅達3%。

此外，在科技股領域，阮慕驊點名美股七巨頭中僅三家上漲，其餘四家轉跌。其中，微軟今年以來下跌18%，「單就一個多月的時間跌18%，這是非常巨大的跌幅」，市值蒸發數千億美元；輝達今年亦下跌近9%，而特斯拉與亞馬遜亦出現明顯修正。

相對之下，現金部位龐大的波克夏海瑟威股價持續走高。阮慕驊形容，「我把它視為一個反指標」，因為「當美股一旦開始掉頭向下，市場資金就會避險到波克夏」。

阮慕驊總結，美國經濟與企業獲利基本面並未惡化，「不是經濟不好，也不是美股獲利不好，都非常好，AI也很好」，但關鍵在於「股價跟本益比走得太遠了」，因此市場出現修正並非意外。

更多風傳媒報導

